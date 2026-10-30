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В ЦРПТ рассказали о новых правилах маркировки растительного масла

В ЦРПТ рассказали о новых правилах маркировки растительного масла - 30.10.2026, ПРАЙМ

В ЦРПТ рассказали о новых правилах маркировки растительного масла

Изменения в правилах маркировки растительного масла с 1 ноября позволят отслеживать путь каждой его бутылки от производителя до кассы, рассказали РИА Новости в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T06:07+0300

2026-10-30T06:07+0300

2026-10-30T06:07+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Изменения в правилах маркировки растительного масла с 1 ноября позволят отслеживать путь каждой его бутылки от производителя до кассы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"). "С 1 ноября маркировка пищевых растительных масел выходит на завершающий этап - поэкземплярный учет. При таком способе прослеживания товаров в передаточных документах и Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров фиксируется уникальный код маркировки для каждой отдельной единицы продукции. Это позволяет системе видеть полный индивидуальный путь каждого товара от производителя или импортера до кассы", - говорится в сообщении. Отмечается, что для потребителя при переходе на новую систему ничего не меняется. Покупатель сканирует код на товаре на кассе, после чего чек уходит в ОФД, а код автоматически выводится из оборота в системе "Честный знак", никаких дополнительных действий от покупателя не требуется. "Новый формат работы затрагивает всех участников движения товара от завода до прилавка: производителей, импортеров, оптовое и розничное звено, а также сегмент HoReCa", - добавили в ЦРПТ. Там пояснили, что передача права собственности и вывод из оборота прямой подачей, например, при списании, порче или утрате товара, теперь будут оформляться с указанием конкретных кодов. Для некоторых крупных участников переход на поэкземплярный учет означает необходимость агрегации кодов произведенной продукции: чтобы не сканировать каждую бутылку или пачку по отдельности, коды объединяют в транспортные упаковки, что упрощает и ускоряет документооборот при отгрузке и приемке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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