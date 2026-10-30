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Томская ТТК попросила отложить рассмотрение иска к "РИ-Инвесту"

Томская ТТК попросила отложить рассмотрение иска к "РИ-Инвесту" - 30.10.2026, ПРАЙМ

Томская ТТК попросила отложить рассмотрение иска к "РИ-Инвесту"

Представитель Томской топливной компании (ТТК) попросил арбитражный суд Москвы отложить рассмотрение иска к ней от компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:49+0300

2026-10-30T10:49+0300

2026-10-30T10:49+0300

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Представитель Томской топливной компании (ТТК) попросил арбитражный суд Москвы отложить рассмотрение иска к ней от компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода, на 57 миллионов рублей для проведения переговоров об урегулировании спора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Несмотря на возражения истца, суд ходатайство удовлетворил, рассмотрение дела продолжится через месяц. В иске заявлено требование о взыскании неустойки по договору, более подробно основания требований участники дела не уточняли. Этот же суд в сентябре по иску "РИ-Инвеста" взыскал с ТТК 130 миллионов рублей неустойки за несвоевременную оплату по договору поставки нефтепродуктов 2022 года за период с марта 2023 по июнь 2024 года. Изначально истец требовал взыскать с ответчика около 424 миллионов рублей, но потом уменьшил сумму иска до более 379 миллионов. Суд удовлетворил иск частично, указав, что "снижение суммы неустойки обеспечит баланс интересов сторон и позволит истцу в должной мере компенсировать имущественные потери в результате нарушения ответчиком своих обязательств". Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ (сейчас – Тюменский НПЗ), который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, но завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест" (сейчас - "РИ-Инвест"), предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей. Томская топливная компания, как сообщает ее сайт, - эксклюзивный партнер в сфере поставки сырья и сбыта продукции переработки нефти таких предприятий, как Марийский НПЗ, "Томскнефтепереработка" и Тюменский НПЗ.

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