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Чистый убыток биржи Coinbase в III квартале составил $34,888 млн

Чистый убыток биржи Coinbase в III квартале составил $34,888 млн - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток биржи Coinbase в III квартале составил $34,888 млн

Чистый убыток криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составил 34,888 миллиона долларов после прибыли в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T01:27+0300

2026-10-30T01:27+0300

2026-10-30T01:27+0300

финансы

coinbase

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составил 34,888 миллиона долларов после прибыли в почти 2 миллиарда годом ранее, следует из финансовой отчетности. Разводненный убыток на акцию за период составил 0,13 доллара против прибыли в 6,85 доллара годом ранее. Общая выручка сократилась на 29% в годовом выражении - до 3,849 миллиарда долларов. В третьем квартале криптобиржа получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 718,697 миллиона долларов, что в 1,7 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 2,51 доллара против 1,5 доллара. Общая выручка при этом снизилась на 35% - до 1,216 миллиарда долларов, что почти совпало с прогнозами. Выручка от транзакций на бирже упала вдвое - до 590,224 миллиона долларов. На постторгах акции Coinbase дешевеют на 3,2%. Американскую биржу криптовалют Coinbase основали в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, coinbase