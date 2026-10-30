https://1prime.ru/20261030/ubytok-874789859.html
Чистый убыток биржи Coinbase в III квартале составил $34,888 млн
Чистый убыток биржи Coinbase в III квартале составил $34,888 млн - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток биржи Coinbase в III квартале составил $34,888 млн
Чистый убыток криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составил 34,888 миллиона долларов после прибыли в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:27+0300
2026-10-30T01:27+0300
2026-10-30T01:27+0300
финансы
coinbase
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составил 34,888 миллиона долларов после прибыли в почти 2 миллиарда годом ранее, следует из финансовой отчетности.
Разводненный убыток на акцию за период составил 0,13 доллара против прибыли в 6,85 доллара годом ранее. Общая выручка сократилась на 29% в годовом выражении - до 3,849 миллиарда долларов.
В третьем квартале криптобиржа получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 718,697 миллиона долларов, что в 1,7 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 2,51 доллара против 1,5 доллара. Общая выручка при этом снизилась на 35% - до 1,216 миллиарда долларов, что почти совпало с прогнозами.
Выручка от транзакций на бирже упала вдвое - до 590,224 миллиона долларов.
На постторгах акции Coinbase дешевеют на 3,2%.
Американскую биржу криптовалют Coinbase основали в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах.
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финансы, coinbase
Чистый убыток биржи Coinbase в III квартале составил $34,888 млн
Чистый убыток криптовалютной биржи Coinbase за 3 квартала составил $34,888 млн
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составил 34,888 миллиона долларов после прибыли в почти 2 миллиарда годом ранее, следует из финансовой отчетности.
Разводненный убыток на акцию за период составил 0,13 доллара против прибыли в 6,85 доллара годом ранее. Общая выручка сократилась на 29% в годовом выражении - до 3,849 миллиарда долларов.
В третьем квартале криптобиржа получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 718,697 миллиона долларов, что в 1,7 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 2,51 доллара против 1,5 доллара. Общая выручка при этом снизилась на 35% - до 1,216 миллиарда долларов, что почти совпало с прогнозами.
Выручка от транзакций на бирже упала вдвое - до 590,224 миллиона долларов.
На постторгах акции Coinbase дешевеют на 3,2%.
Американскую биржу криптовалют Coinbase основали в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах.