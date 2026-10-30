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Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:25+0300
2026-10-30T11:29+0300
бизнес
алексей мордашов
северсталь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874804705.jpg?1793348993
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом ранее, сообщила компания. Выручка за отчетный период снизилась на 11,5%, до 420,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 11,6%, до 339,926 миллиарда. Валовая прибыль составила 80,86 миллиарда рублей, что на почти 11% ниже, чем годом ранее. Прибыль от продаж упала на 31,3%, до 22,936 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 71,213 миллиарда рублей после прибыли в 112,452 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 77,523 миллиарда рублей с 51,771 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства в свою очередь снизились за этот период до 234,423 миллиарда с 243,327 миллиарда рублей. Также согласно ранее представленному отчету, чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. Выпуск стали увеличился на 2%, до 8,24 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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бизнес, алексей мордашов, северсталь
Бизнес, Алексей Мордашов, Северсталь
11:25 30.10.2026 (обновлено: 11:29 30.10.2026)
 
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей

Чистый убыток "Северстали" по РСБУ за три квартала составил 71,2 миллиарда рублей

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом ранее, сообщила компания.
Выручка за отчетный период снизилась на 11,5%, до 420,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 11,6%, до 339,926 миллиарда. Валовая прибыль составила 80,86 миллиарда рублей, что на почти 11% ниже, чем годом ранее.
Прибыль от продаж упала на 31,3%, до 22,936 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 71,213 миллиарда рублей после прибыли в 112,452 миллиарда за аналогичный период годом ранее.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 77,523 миллиарда рублей с 51,771 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства в свою очередь снизились за этот период до 234,423 миллиарда с 243,327 миллиарда рублей.
Также согласно ранее представленному отчету, чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. Выпуск стали увеличился на 2%, до 8,24 миллиона тонн.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
 
БизнесАлексей МордашовСеверсталь
 
 
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