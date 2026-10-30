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Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:25+0300
2026-10-30T11:25+0300
2026-10-30T11:29+0300
бизнес
алексей мордашов
северсталь
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом ранее, сообщила компания. Выручка за отчетный период снизилась на 11,5%, до 420,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 11,6%, до 339,926 миллиарда. Валовая прибыль составила 80,86 миллиарда рублей, что на почти 11% ниже, чем годом ранее. Прибыль от продаж упала на 31,3%, до 22,936 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 71,213 миллиарда рублей после прибыли в 112,452 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 77,523 миллиарда рублей с 51,771 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства в свою очередь снизились за этот период до 234,423 миллиарда с 243,327 миллиарда рублей. Также согласно ранее представленному отчету, чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. Выпуск стали увеличился на 2%, до 8,24 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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бизнес, алексей мордашов, северсталь
Бизнес, Алексей Мордашов, Северсталь
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей
Чистый убыток "Северстали" по РСБУ за три квартала составил 71,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом ранее, сообщила компания.
Выручка за отчетный период снизилась на 11,5%, до 420,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 11,6%, до 339,926 миллиарда. Валовая прибыль составила 80,86 миллиарда рублей, что на почти 11% ниже, чем годом ранее.
Прибыль от продаж упала на 31,3%, до 22,936 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 71,213 миллиарда рублей после прибыли в 112,452 миллиарда за аналогичный период годом ранее.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 77,523 миллиарда рублей с 51,771 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства в свою очередь снизились за этот период до 234,423 миллиарда с 243,327 миллиарда рублей.
Также согласно ранее представленному отчету, чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. Выпуск стали увеличился на 2%, до 8,24 миллиона тонн.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).