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Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей

Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Северстали" по РСБУ составил 71,2 миллиарда рублей

Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:25+0300

2026-10-30T11:25+0300

2026-10-30T11:29+0300

бизнес

алексей мордашов

северсталь

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Северстали" по РСБУ по итогам трех кварталов составил 71,205 миллиарда рублей - после прибыли в 108,178 миллиарда за аналогичный период годом ранее, сообщила компания. Выручка за отчетный период снизилась на 11,5%, до 420,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 11,6%, до 339,926 миллиарда. Валовая прибыль составила 80,86 миллиарда рублей, что на почти 11% ниже, чем годом ранее. Прибыль от продаж упала на 31,3%, до 22,936 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 71,213 миллиарда рублей после прибыли в 112,452 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 77,523 миллиарда рублей с 51,771 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства в свою очередь снизились за этот период до 234,423 миллиарда с 243,327 миллиарда рублей. Также согласно ранее представленному отчету, чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. Выпуск стали увеличился на 2%, до 8,24 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, алексей мордашов, северсталь