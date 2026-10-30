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Чистый убыток ОАК по РСБУ за девять месяцев почти удвоился

Чистый убыток ОАК по РСБУ за девять месяцев почти удвоился - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток ОАК по РСБУ за девять месяцев почти удвоился

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") по РСБУ за 9 месяцев 2026 года составил 1,57 миллиарда рублей, что на 75,2%... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:59+0300

2026-10-30T11:59+0300

2026-10-30T12:10+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") по РСБУ за 9 месяцев 2026 года составил 1,57 миллиарда рублей, что на 75,2% больше убытка, полученного в аналогичном прошлогоднем периоде, следует из отчета компании. "Чистый убыток за январь-сентябрь 2026 года - 1 574 136 тысяч рублей, чистый убыток за январь-сентябрь 2025 года - 898 270 тысяч рублей", - говорится в отчете. Выручка корпорации в отчетном периоде уменьшилась на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года и составила 178,1 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 24,8%, до 7,7 миллиарда рублей. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, ростех