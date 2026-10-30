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Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза
Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза
Чистый убыток Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года вырос более чем три раза в годовом выражении и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:51+0300
2026-10-30T12:52+0300
бизнес
финансы
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года вырос более чем три раза в годовом выражении и превысил 7 миллиардов рублей, следует из материалов компании. Чистый убыток за аналогичный прошлогодний период, по данным компании, составил 2,2 миллиарда рублей. "Выручка за 9 месяцев 2026 года составила 87,9 миллиарда рублей, показав положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5%) за счет увеличения объема сделок нового бизнеса", - также сообщили в ГТЛК. Там отметили, что с начала года активы компании выросли на 5% и достигли 1,39 триллиона рублей. "Рост обеспечен развитием нового бизнеса, а также реализацией лизинговых программ при поддержке Минпромторга и Минтранса России", - пояснили в компании. ГТЛК (входит в группу ВЭБ.РФ) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
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бизнес, финансы, россия, минпромторг, вэб
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Минпромторг, ВЭБ
12:51 30.10.2026 (обновлено: 12:52 30.10.2026)
 
Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза

Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за 9 месяцев вырос более чем в 3 раза, до 7 миллиардов рублей

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года вырос более чем три раза в годовом выражении и превысил 7 миллиардов рублей, следует из материалов компании.
Чистый убыток за аналогичный прошлогодний период, по данным компании, составил 2,2 миллиарда рублей.
"Выручка за 9 месяцев 2026 года составила 87,9 миллиарда рублей, показав положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5%) за счет увеличения объема сделок нового бизнеса", - также сообщили в ГТЛК.
Там отметили, что с начала года активы компании выросли на 5% и достигли 1,39 триллиона рублей. "Рост обеспечен развитием нового бизнеса, а также реализацией лизинговых программ при поддержке Минпромторга и Минтранса России", - пояснили в компании.
ГТЛК (входит в группу ВЭБ.РФ) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
 
БизнесФинансыРОССИЯМинпромторгВЭБ
 
 
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