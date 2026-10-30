https://1prime.ru/20261030/ubytok-874810820.html

Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза

Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев вырос более чем в 3 раза

Чистый убыток Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года вырос более чем три раза в годовом выражении и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:51+0300

2026-10-30T12:51+0300

2026-10-30T12:52+0300

бизнес

финансы

россия

минпромторг

вэб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874810820.jpg?1793353977

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года вырос более чем три раза в годовом выражении и превысил 7 миллиардов рублей, следует из материалов компании. Чистый убыток за аналогичный прошлогодний период, по данным компании, составил 2,2 миллиарда рублей. "Выручка за 9 месяцев 2026 года составила 87,9 миллиарда рублей, показав положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5%) за счет увеличения объема сделок нового бизнеса", - также сообщили в ГТЛК. Там отметили, что с начала года активы компании выросли на 5% и достигли 1,39 триллиона рублей. "Рост обеспечен развитием нового бизнеса, а также реализацией лизинговых программ при поддержке Минпромторга и Минтранса России", - пояснили в компании. ГТЛК (входит в группу ВЭБ.РФ) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, минпромторг, вэб