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Чистый убыток "ВСМПО-Ависма" за девять месяцев составил 9,73 млрд рублей

Чистый убыток "ВСМПО-Ависма" за девять месяцев составил 9,73 млрд рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "ВСМПО-Ависма" за девять месяцев составил 9,73 млрд рублей

Чистый убыток "ВСМПО-Ависма" по РСБУ за январь-сентябрь месяцев составил 9,73 миллиарда рублей после прибыли в 2,85 миллиарда рублей за аналогичный период... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:57+0300

2026-10-30T15:57+0300

2026-10-30T15:57+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "ВСМПО-Ависма" по РСБУ за январь-сентябрь месяцев составил 9,73 миллиарда рублей после прибыли в 2,85 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка снизилась на 16%, до 49,06 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась в 7,56 раза, до 1,46 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 67,63 миллиарда рублей со 65,288 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 94,779 миллиарда с 89,44 миллиарда рублей. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

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