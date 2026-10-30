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Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей

Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей

Чистый убыток "Трубной металлургической компании" (ТМК) за девять месяцев 2026 года составил 38,9 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года компания | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:34+0300

2026-10-30T16:34+0300

2026-10-30T16:34+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Трубной металлургической компании" (ТМК) за девять месяцев 2026 года составил 38,9 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 13,78 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка за девять месяцев составила 214,96 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года была 272,828 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 35,26 миллиарда рублей, за такой же период прошлого года - 20,617 миллиарда рублей. Себестоимость продаж оценивается в 179,7 миллиарда рублей, годом ранее - 252,211 миллиарда рублей. Как отметили в пресс-службе ТМК, отчетность компании по РСБУ за девять месяцев 2026 года некорректно сравнивать с данными за аналогичный период прошлого года, поскольку базой для ее составления в 2025 году был другой контур активов, который изменился после перехода ТМК на единую акцию с 1 января 2026 года. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 200,57 миллиарда рублей с 174,759 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились до 372,8 миллиарда рублей с 236,969 миллиарда. "При этом основное давление на финансовые показатели ТМК оказывают расходы на уплату процентов по кредитам с учетом высоких процентных ставок. Вместе с тем валовая рентабельность компании растет, компания контролирует себестоимость, демонстрирует устойчивые операционные показатели, несмотря на снижение объемов продаж, обусловленное падением спроса", - уточнили в пресс-службе. В ТМК считают, что фактор высоких процентных расходов является временным, на горизонте одного года ожидается уверенный разворот в финансовых показателях. "Этому будет способствовать постепенное восстановление спроса на основную продукцию ТМК – бесшовные трубы нефтяного сортамента и промышленного назначения. Сейчас на фоне исчерпания складских запасов и увеличения стоимости нефти наблюдаются позитивные сигналы на рынке. В этом году компания уже наблюдает позитивную динамику потребления труб в основных наших секторах", - указывают в ТМК. "В следующем году, особенно при условии дальнейшего снижения процентных ставок, в компании ожидают дальнейшего повышения деловой активности и роста потребления труб в этих сегментах", - добавили там. Также поддержку производству труб окажет реализация крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли, что положительно повлияет на производственные и финансовые показатели компании, считают в компании.

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