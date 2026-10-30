Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/ubytok-874825555.html
Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей
Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей
Чистый убыток "Трубной металлургической компании" (ТМК) за девять месяцев 2026 года составил 38,9 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года компания | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:34+0300
2026-10-30T16:34+0300
бизнес
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874825555.jpg?1793367247
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Трубной металлургической компании" (ТМК) за девять месяцев 2026 года составил 38,9 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 13,78 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка за девять месяцев составила 214,96 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года была 272,828 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 35,26 миллиарда рублей, за такой же период прошлого года - 20,617 миллиарда рублей. Себестоимость продаж оценивается в 179,7 миллиарда рублей, годом ранее - 252,211 миллиарда рублей. Как отметили в пресс-службе ТМК, отчетность компании по РСБУ за девять месяцев 2026 года некорректно сравнивать с данными за аналогичный период прошлого года, поскольку базой для ее составления в 2025 году был другой контур активов, который изменился после перехода ТМК на единую акцию с 1 января 2026 года. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 200,57 миллиарда рублей с 174,759 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились до 372,8 миллиарда рублей с 236,969 миллиарда. "При этом основное давление на финансовые показатели ТМК оказывают расходы на уплату процентов по кредитам с учетом высоких процентных ставок. Вместе с тем валовая рентабельность компании растет, компания контролирует себестоимость, демонстрирует устойчивые операционные показатели, несмотря на снижение объемов продаж, обусловленное падением спроса", - уточнили в пресс-службе. В ТМК считают, что фактор высоких процентных расходов является временным, на горизонте одного года ожидается уверенный разворот в финансовых показателях. "Этому будет способствовать постепенное восстановление спроса на основную продукцию ТМК – бесшовные трубы нефтяного сортамента и промышленного назначения. Сейчас на фоне исчерпания складских запасов и увеличения стоимости нефти наблюдаются позитивные сигналы на рынке. В этом году компания уже наблюдает позитивную динамику потребления труб в основных наших секторах", - указывают в ТМК. "В следующем году, особенно при условии дальнейшего снижения процентных ставок, в компании ожидают дальнейшего повышения деловой активности и роста потребления труб в этих сегментах", - добавили там. Также поддержку производству труб окажет реализация крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли, что положительно повлияет на производственные и финансовые показатели компании, считают в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
16:34 30.10.2026
 
Чистый убыток ТМК за девять месяцев составил 38,9 миллиарда рублей

Чистый убыток ТМК за девять месяцев 2026 года составил 38,9 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Трубной металлургической компании" (ТМК) за девять месяцев 2026 года составил 38,9 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 13,78 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка за девять месяцев составила 214,96 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года была 272,828 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 35,26 миллиарда рублей, за такой же период прошлого года - 20,617 миллиарда рублей. Себестоимость продаж оценивается в 179,7 миллиарда рублей, годом ранее - 252,211 миллиарда рублей.
Как отметили в пресс-службе ТМК, отчетность компании по РСБУ за девять месяцев 2026 года некорректно сравнивать с данными за аналогичный период прошлого года, поскольку базой для ее составления в 2025 году был другой контур активов, который изменился после перехода ТМК на единую акцию с 1 января 2026 года.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 200,57 миллиарда рублей с 174,759 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились до 372,8 миллиарда рублей с 236,969 миллиарда.
"При этом основное давление на финансовые показатели ТМК оказывают расходы на уплату процентов по кредитам с учетом высоких процентных ставок. Вместе с тем валовая рентабельность компании растет, компания контролирует себестоимость, демонстрирует устойчивые операционные показатели, несмотря на снижение объемов продаж, обусловленное падением спроса", - уточнили в пресс-службе.
В ТМК считают, что фактор высоких процентных расходов является временным, на горизонте одного года ожидается уверенный разворот в финансовых показателях.
"Этому будет способствовать постепенное восстановление спроса на основную продукцию ТМК – бесшовные трубы нефтяного сортамента и промышленного назначения. Сейчас на фоне исчерпания складских запасов и увеличения стоимости нефти наблюдаются позитивные сигналы на рынке. В этом году компания уже наблюдает позитивную динамику потребления труб в основных наших секторах", - указывают в ТМК.
"В следующем году, особенно при условии дальнейшего снижения процентных ставок, в компании ожидают дальнейшего повышения деловой активности и роста потребления труб в этих сегментах", - добавили там.
Также поддержку производству труб окажет реализация крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли, что положительно повлияет на производственные и финансовые показатели компании, считают в компании.
 
БизнесФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала