Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/ubytok-874826532.html
Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27%
Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27%
Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - до 3,108 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:04+0300
2026-10-30T17:04+0300
финансы
бизнес
россия
т плюс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874826532.jpg?1793369065
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - до 3,108 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 13,4% - до 248,708 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 17,7% - до 229,486 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 147,119 миллиарда рублей против 172,471 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли со 101,22 миллиарда рублей до 124,155 миллиарда рублей. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, т плюс
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Т Плюс
17:04 30.10.2026
 
Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27%

Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - до 3,108 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 13,4% - до 248,708 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 17,7% - до 229,486 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 147,119 миллиарда рублей против 172,471 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли со 101,22 миллиарда рублей до 124,155 миллиарда рублей.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
 
ФинансыБизнесРОССИЯТ Плюс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала