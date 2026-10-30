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Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27%

Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27%

Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - до 3,108 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:04+0300

2026-10-30T17:04+0300

2026-10-30T17:04+0300

финансы

бизнес

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т плюс

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 27% - до 3,108 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 13,4% - до 248,708 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 17,7% - до 229,486 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 147,119 миллиарда рублей против 172,471 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли со 101,22 миллиарда рублей до 124,155 миллиарда рублей. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.

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финансы, бизнес, россия, т плюс