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Чистый убыток "Алросы" в январе-сентябре составил 23,559 миллиарда рублей
Чистый убыток "Алросы" в январе-сентябре составил 23,559 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Алросы" в январе-сентябре составил 23,559 миллиарда рублей
Чистый убыток "Алросы" по РСБУ в январе-сентябре составил 23,559 миллиарда рублей против прибыли за аналогичный период прошлого года в 35,754 миллиарда рублей,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:07+0300
2026-10-30T17:07+0300
2026-10-30T17:07+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Алросы" по РСБУ в январе-сентябре составил 23,559 миллиарда рублей против прибыли за аналогичный период прошлого года в 35,754 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка по итогам девяти месяцев снизилась на 24,5%, до 118,326 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 15,078 миллиарда рублей против прибыли в 18,917 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Валовый убыток достиг 1,215 миллиарда рублей после прибыли в 33,875 миллиарда рублей годом ранее.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 196,709 миллиарда рублей с 182,177 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства чуть снизились до 130,34 миллиарда со 130,375 миллиарда рублей.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
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бизнес, финансы, россия, якутия, архангельская область, алроса
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
Чистый убыток "Алросы" в январе-сентябре составил 23,559 миллиарда рублей
Чистый убыток "Алросы" по РСБУ за девять месяцев составил 23,559 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Алросы" по РСБУ в январе-сентябре составил 23,559 миллиарда рублей против прибыли за аналогичный период прошлого года в 35,754 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка по итогам девяти месяцев снизилась на 24,5%, до 118,326 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 15,078 миллиарда рублей против прибыли в 18,917 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Валовый убыток достиг 1,215 миллиарда рублей после прибыли в 33,875 миллиарда рублей годом ранее.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 196,709 миллиарда рублей с 182,177 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства чуть снизились до 130,34 миллиарда со 130,375 миллиарда рублей.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.