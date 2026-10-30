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"ЭП": Украина из экспортера стали превратилась в импортера - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"ЭП": Украина из экспортера стали превратилась в импортера
"ЭП": Украина из экспортера стали превратилась в импортера - 30.10.2026, ПРАЙМ
"ЭП": Украина из экспортера стали превратилась в импортера
Украина, десятилетиями входившая в число мировых лидеров по экспорту стали и покрывавшая 75–80% внутренних потребностей, внезапно оказалась в роли просителя,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:23+0300
2026-10-30T12:23+0300
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Украина, десятилетиями входившая в число мировых лидеров по экспорту стали и покрывавшая 75–80% внутренних потребностей, внезапно оказалась в роли просителя, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Экономическая правда".Как отмечает "ЭП", привычную модель промышленной самодостаточности сломали удары: осенью из-за разрушения производственной инфраструктуры остановились печи трех металлургических гигантов — предприятий группы "Метинвест", комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп". Страна мгновенно лишилась собственной выплавки стали. По данным "Укрметаллургпрома", доля импорта в структуре внутреннего потребления выросла с 22,6% в 2021 году до 46,8% за три квартала 2026-го — только арматуры ввезли 84 тысячи тонн, почти в полтора раза больше, чем годом ранее."В месячной перспективе мы можем удовлетворить 95% прогнозируемого спроса за счет складских запасов. По отдельным позициям возникает ощутимый дефицит", — сообщили изданию в "Метинвесте".По подсчетам GMK Center, отрасль уже столкнулась с ежемесячным дефицитом в 200 тысяч тонн наиболее массового проката, который импорт не успевает покрыть. "Найти поставщиков на такие крупные партии и доставить металл по суше в условиях заблокированных портов — колоссальный вызов для отрасли", — отмечает директор GMK Center Станислав Зинченко, добавляя, что истинную цену остановки комбинатов дистрибьюторы увидят в ноябре. Основатель KAN Development Игорь Никонов заявил, что без импорта строительство остановится: "Ситуация, когда базовый прокат приходится импортировать, для нас совершенно новая". При этом, по его словам, себестоимость строительства выросла на 30–35% за год, а застройщики просят отменить антидемпинговые пошлины, тогда как металлурги выступают против открытия границ.
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мировая экономика, украина
Мировая экономика, УКРАИНА
12:23 30.10.2026
 
"ЭП": Украина из экспортера стали превратилась в импортера

ЭП: доля импорта в потреблении стали на Украине выросла в два раза за три квартала

© РИА Новости . Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Михаил Маркив
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Украина, десятилетиями входившая в число мировых лидеров по экспорту стали и покрывавшая 75–80% внутренних потребностей, внезапно оказалась в роли просителя, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Экономическая правда".
Как отмечает "ЭП", привычную модель промышленной самодостаточности сломали удары: осенью из-за разрушения производственной инфраструктуры остановились печи трех металлургических гигантов — предприятий группы "Метинвест", комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп".
Страна мгновенно лишилась собственной выплавки стали. По данным "Укрметаллургпрома", доля импорта в структуре внутреннего потребления выросла с 22,6% в 2021 году до 46,8% за три квартала 2026-го — только арматуры ввезли 84 тысячи тонн, почти в полтора раза больше, чем годом ранее.
"В месячной перспективе мы можем удовлетворить 95% прогнозируемого спроса за счет складских запасов. По отдельным позициям возникает ощутимый дефицит", — сообщили изданию в "Метинвесте".
По подсчетам GMK Center, отрасль уже столкнулась с ежемесячным дефицитом в 200 тысяч тонн наиболее массового проката, который импорт не успевает покрыть.
"Найти поставщиков на такие крупные партии и доставить металл по суше в условиях заблокированных портов — колоссальный вызов для отрасли", — отмечает директор GMK Center Станислав Зинченко, добавляя, что истинную цену остановки комбинатов дистрибьюторы увидят в ноябре.
Основатель KAN Development Игорь Никонов заявил, что без импорта строительство остановится: "Ситуация, когда базовый прокат приходится импортировать, для нас совершенно новая". При этом, по его словам, себестоимость строительства выросла на 30–35% за год, а застройщики просят отменить антидемпинговые пошлины, тогда как металлурги выступают против открытия границ.
 
Мировая экономикаУКРАИНА
 
 
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