https://1prime.ru/20261030/ukraina-874818461.html

"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC

"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC

США несколько раз пренебрегали возможностью добиться мира на Украине, пишет The American Conservative. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:49+0300

2026-10-30T14:49+0300

2026-10-30T14:49+0300

украина

сша

владимир путин

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США несколько раз пренебрегали возможностью добиться мира на Украине, пишет The American Conservative.Как сообщал Financial Times, в 2022 году юрист Ричард Конн и банкир Боб Форсман создали неофициальный канал, чтобы согласовать с Кремлем контур возможной сделки по Украине. По данным издания, президент России Владимир Путин был готов обсуждать границы и нейтралитет Украины, но украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение отказались от уступок по территориям, а США в итоге не подтвердили мандат канала перед Кремлем."Неофициальный канал заглох. Неспособность сохранить его ради достижения мира представляет собой еще одну упущенную возможность", — констатирует TAC.Издание также привело в пример нежелание США и европейских стран заставить Украину выполнить Минские соглашения и срыв стамбульских переговоров после того, как США и Великобритания отговорили Украину от дипломатического пути к миру."Это также подрывает утверждения о бескомпромиссных имперских амбициях Путина и его непреклонном стремлении к уничтожению Украины как государства", — подчеркивает TAC.Ранее Путин неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны Киева.

https://1prime.ru/20261029/ukraina-874771596.html

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украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, россия