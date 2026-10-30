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"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC
"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC
США несколько раз пренебрегали возможностью добиться мира на Украине, пишет The American Conservative. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:49+0300
2026-10-30T14:49+0300
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сша
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США несколько раз пренебрегали возможностью добиться мира на Украине, пишет The American Conservative.Как сообщал Financial Times, в 2022 году юрист Ричард Конн и банкир Боб Форсман создали неофициальный канал, чтобы согласовать с Кремлем контур возможной сделки по Украине. По данным издания, президент России Владимир Путин был готов обсуждать границы и нейтралитет Украины, но украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение отказались от уступок по территориям, а США в итоге не подтвердили мандат канала перед Кремлем."Неофициальный канал заглох. Неспособность сохранить его ради достижения мира представляет собой еще одну упущенную возможность", — констатирует TAC.Издание также привело в пример нежелание США и европейских стран заставить Украину выполнить Минские соглашения и срыв стамбульских переговоров после того, как США и Великобритания отговорили Украину от дипломатического пути к миру."Это также подрывает утверждения о бескомпромиссных имперских амбициях Путина и его непреклонном стремлении к уничтожению Украины как государства", — подчеркивает TAC.Ранее Путин неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны Киева.
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украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, россия
УКРАИНА, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ
14:49 30.10.2026
 
"Канал заглох": США упустили шанс добиться мира на Украине, пишет TAC

TAC: США несколько раз пренебрегали возможностью добиться мира на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США несколько раз пренебрегали возможностью добиться мира на Украине, пишет The American Conservative.
Как сообщал Financial Times, в 2022 году юрист Ричард Конн и банкир Боб Форсман создали неофициальный канал, чтобы согласовать с Кремлем контур возможной сделки по Украине. По данным издания, президент России Владимир Путин был готов обсуждать границы и нейтралитет Украины, но украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение отказались от уступок по территориям, а США в итоге не подтвердили мандат канала перед Кремлем.
"Неофициальный канал заглох. Неспособность сохранить его ради достижения мира представляет собой еще одну упущенную возможность", — констатирует TAC.
Издание также привело в пример нежелание США и европейских стран заставить Украину выполнить Минские соглашения и срыв стамбульских переговоров после того, как США и Великобритания отговорили Украину от дипломатического пути к миру.
"Это также подрывает утверждения о бескомпромиссных имперских амбициях Путина и его непреклонном стремлении к уничтожению Украины как государства", — подчеркивает TAC.
Ранее Путин неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны Киева.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
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УКРАИНАСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
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