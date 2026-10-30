https://1prime.ru/20261030/uljanovsk-874798297.html

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 30.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:06+0300

2026-10-30T10:06+0300

2026-10-30T10:06+0300

бизнес

ульяновск

росавиация

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, ульяновск, росавиация