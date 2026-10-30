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Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда
Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда - 30.10.2026, ПРАЙМ
Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда
Предполагаемая утечка из кошельков на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:09+0300
2026-10-30T02:09+0300
технологии
финансы
мировая экономика
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ethereum
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предполагаемая утечка из кошельков на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте, сообщает портал Coindesk, специализирующийся на тематике криптовалют и блокчейн-технологий. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. Он заявил, что средства пользователей находятся в безопасности. "На кошельке хакера сейчас находится более 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте, ... включая почти 1,5 миллиарда долларов в биткоинах и 900 миллионов долларов в Ethereum. Также на кошельке находятся около 1,4 миллиарда долларов в (стейблкоинах - ред.) USDT и USDC", - пишет портал со ссылкой на аналитическую блокчейн-платформу Arkham. Как отмечает Coinbase, это может стать крупнейшим взломом криптовалютной площадки в истории.
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технологии, финансы, мировая экономика, binance, ethereum, coinbase
Технологии, Финансы, Мировая экономика, Binance, Ethereum, Coinbase
02:09 30.10.2026
 
Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда

Coindesk: предполагаемая утечка из кошельков Binance составляет $5,7 миллиарда

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предполагаемая утечка из кошельков на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте, сообщает портал Coindesk, специализирующийся на тематике криптовалют и блокчейн-технологий.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. Он заявил, что средства пользователей находятся в безопасности.
"На кошельке хакера сейчас находится более 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте, ... включая почти 1,5 миллиарда долларов в биткоинах и 900 миллионов долларов в Ethereum. Также на кошельке находятся около 1,4 миллиарда долларов в (стейблкоинах - ред.) USDT и USDC", - пишет портал со ссылкой на аналитическую блокчейн-платформу Arkham.
Как отмечает Coinbase, это может стать крупнейшим взломом криптовалютной площадки в истории.
 
ТехнологииФинансыМировая экономикаBinanceEthereumCoinbase
 
 
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