https://1prime.ru/20261030/utechka-874790283.html

Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда

Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда - 30.10.2026, ПРАЙМ

Утечка из кошельков на бирже Binance составила $5,7 миллиарда

Предполагаемая утечка из кошельков на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T02:09+0300

2026-10-30T02:09+0300

2026-10-30T02:09+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предполагаемая утечка из кошельков на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте, сообщает портал Coindesk, специализирующийся на тематике криптовалют и блокчейн-технологий. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. Он заявил, что средства пользователей находятся в безопасности. "На кошельке хакера сейчас находится более 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте, ... включая почти 1,5 миллиарда долларов в биткоинах и 900 миллионов долларов в Ethereum. Также на кошельке находятся около 1,4 миллиарда долларов в (стейблкоинах - ред.) USDT и USDC", - пишет портал со ссылкой на аналитическую блокчейн-платформу Arkham. Как отмечает Coinbase, это может стать крупнейшим взломом криптовалютной площадки в истории.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, мировая экономика, binance, ethereum, coinbase