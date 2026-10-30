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Экономист объяснил, почему россияне стали избавляться от долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Экономист объяснил, почему россияне стали избавляться от долларов
Экономист объяснил, почему россияне стали избавляться от долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил, почему россияне стали избавляться от долларов
Россияне все чаще избавляются от долларов. Это отражает эволюцию подхода к перераспределению приоритетов в линейке инструментов для сбережений, объяснил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:02+0300
2026-10-30T02:02+0300
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финансы
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россияне все чаще избавляются от долларов. Это отражает эволюцию подхода к перераспределению приоритетов в линейке инструментов для сбережений, объяснил агентству "Прайм" член Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.По словам эксперта, доллары были особо востребованы россиянами в период становления рыночной экономики и гиперинфляции. Однако сегодня частные инвесторы и простые граждане стараются реализовывать в сделках с валютой скромные инвестиционные стратегии. Доллар по 71 рублю весной помнят все, а продать его в начале октября по 85 рублей — хорошая реализация стратегии с доходностью почти 20% за полгода.Точно так же на профессиональном уровне на разнице курсов валют удается зарабатывать трейдерам, и здесь основной инструмент для маржинальной торговли — валютная пара евро/доллар."Несмотря на геополитику, валюты недружественных стран по-прежнему доступны россиянам. Но не всем они интересны. Я лично избавился от всех валют стран НАТО в моем инвестпортфеле еще четыре года назад и не жалею", — рассказал Лобода.На российском розничном инвестиционном рынке достаточно доходных рублевых инструментов, чтобы получить результат выше инфляции: золото, цифровые валюты, первоклассные облигации, указал он.Очередей в обменники нет уже долгие годы, а российские инвесторы активно осваивают другие инструменты для долгосрочных сбережений, в том числе, рублевые, заключил экономист.
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эксклюзив, финансы, инвестиции, валюта
Эксклюзив, Финансы, инвестиции, валюта
02:02 30.10.2026
 
Экономист объяснил, почему россияне стали избавляться от долларов

Лобода: валюты стран НАТО больше не интересны российским инвесторам

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россияне все чаще избавляются от долларов. Это отражает эволюцию подхода к перераспределению приоритетов в линейке инструментов для сбережений, объяснил агентству "Прайм" член Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.
По словам эксперта, доллары были особо востребованы россиянами в период становления рыночной экономики и гиперинфляции. Однако сегодня частные инвесторы и простые граждане стараются реализовывать в сделках с валютой скромные инвестиционные стратегии. Доллар по 71 рублю весной помнят все, а продать его в начале октября по 85 рублей — хорошая реализация стратегии с доходностью почти 20% за полгода.
Точно так же на профессиональном уровне на разнице курсов валют удается зарабатывать трейдерам, и здесь основной инструмент для маржинальной торговли — валютная пара евро/доллар.
"Несмотря на геополитику, валюты недружественных стран по-прежнему доступны россиянам. Но не всем они интересны. Я лично избавился от всех валют стран НАТО в моем инвестпортфеле еще четыре года назад и не жалею", — рассказал Лобода.
На российском розничном инвестиционном рынке достаточно доходных рублевых инструментов, чтобы получить результат выше инфляции: золото, цифровые валюты, первоклассные облигации, указал он.
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Очередей в обменники нет уже долгие годы, а российские инвесторы активно осваивают другие инструменты для долгосрочных сбережений, в том числе, рублевые, заключил экономист.
 
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