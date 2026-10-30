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ВЭБ и "Просвещение" представили программу подготовки к внедрению ИИ - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ВЭБ и "Просвещение" представили программу подготовки к внедрению ИИ
ВЭБ и "Просвещение" представили программу подготовки к внедрению ИИ - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВЭБ и "Просвещение" представили программу подготовки к внедрению ИИ
ВЭБ и "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) представили программу подготовки руководителей к внедрению искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в госкорпорации. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:54+0300
2026-10-30T18:54+0300
технологии
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВЭБ и "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) представили программу подготовки руководителей к внедрению искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в госкорпорации. "ВЭБ.РФ и ГК "Просвещение" представили совместную образовательную программу "Государство на скорости ИИ" для руководителей органов государственной власти и бизнеса. Она направлена на подготовку управленческих команд к практическому применению искусственного интеллекта и внедрению ИИ-инструментов в работу организаций и регионов", - говорится в релизе. Обучение рассчитано на губернаторов, руководителей государственных корпораций, представителей министерств и ведомств, а также управленческие команды бизнеса. Двухдневный очный интенсив построен на реальных задачах государственного управления и бизнеса. Участники учатся определять процессы, в которых применение ИИ-агентов может повысить эффективность работы, ставить задачи разработчикам и оценивать результаты внедрения технологий. Обучение проходит с использованием российских языковых моделей, в защищенной среде и на обезличенных данных, отмечается в сообщении. По итогам интенсива каждый участник создает рабочий ИИ-инструмент для решения своих профессиональных задач и определяет от трех до пяти перспективных направлений внедрения ИИ-агентов. "Для реализации проектов технологического лидерства важен переход к системному использованию искусственного интеллекта, когда гибридные команды, состоящие и из ИИ-агентов и из сотрудников, эффективно решают задачи кратно быстрее. При этом важно обеспечить безопасность информации, доверенность среды совместной разработки и сохранить ответственность человека за результат", - прокомментировал управляющий директор ВЭБа Александр Павлов.
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192
40
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40
192
40
технологии, бизнес, вэб
Технологии, Бизнес, ВЭБ
18:54 30.10.2026
 
ВЭБ и "Просвещение" представили программу подготовки к внедрению ИИ

ВЭБ и "Просвещение" представили программу подготовки руководителей к внедрению ИИ

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВЭБ и "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) представили программу подготовки руководителей к внедрению искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в госкорпорации.
"ВЭБ.РФ и ГК "Просвещение" представили совместную образовательную программу "Государство на скорости ИИ" для руководителей органов государственной власти и бизнеса. Она направлена на подготовку управленческих команд к практическому применению искусственного интеллекта и внедрению ИИ-инструментов в работу организаций и регионов", - говорится в релизе.
Обучение рассчитано на губернаторов, руководителей государственных корпораций, представителей министерств и ведомств, а также управленческие команды бизнеса.
Двухдневный очный интенсив построен на реальных задачах государственного управления и бизнеса. Участники учатся определять процессы, в которых применение ИИ-агентов может повысить эффективность работы, ставить задачи разработчикам и оценивать результаты внедрения технологий.
Обучение проходит с использованием российских языковых моделей, в защищенной среде и на обезличенных данных, отмечается в сообщении.
По итогам интенсива каждый участник создает рабочий ИИ-инструмент для решения своих профессиональных задач и определяет от трех до пяти перспективных направлений внедрения ИИ-агентов.
"Для реализации проектов технологического лидерства важен переход к системному использованию искусственного интеллекта, когда гибридные команды, состоящие и из ИИ-агентов и из сотрудников, эффективно решают задачи кратно быстрее. При этом важно обеспечить безопасность информации, доверенность среды совместной разработки и сохранить ответственность человека за результат", - прокомментировал управляющий директор ВЭБа Александр Павлов.
 
ТехнологииБизнесВЭБ
 
 
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