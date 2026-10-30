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Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам
Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам - 30.10.2026, ПРАЙМ
Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам
Рынок рублевых депозитов в преддверии и после решения Банка России по ключевой ставке заметно остыл: банки начали реже запускать вклады с высокими процентами по | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T03:03+0300
2026-10-30T03:03+0300
эксклюзив
финансы
банки
банковские депозиты
банковский вклад
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Рынок рублевых депозитов в преддверии и после решения Банка России по ключевой ставке заметно остыл: банки начали реже запускать вклады с высокими процентами по депозитам и ограниченные по времени промоакции. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сохранив ставку на уровне 14% регулятор обозначил вероятность более жесткой политики в случае усиления проинфляционных рисков.Осторожность кредитных организаций выглядит логичной. При сохранении жесткой денежно-кредитной политики банки вынуждены балансировать между привлекательными условиями для вкладчиков и растущей стоимостью фондирования. При этом сценарий повышения ключевой ставки требует держать часть ликвидности в резерве для более выгодного привлечения средств позже."Структура ставок по вкладам постепенно меняется. По данным мониторинга Банка России, в первой и второй декадах октября максимальные ставки десяти крупнейших банков по объему депозитов держались на уровне 13,06% годовых, при этом по срокам до 90 дней средняя максимальная ставка составляла 12,55%, а по срокам свыше года — 11,75%", - говорит Валишвили.По словам эксперта, депозиты сроком до полугода оказываются более доходными, тогда как вложения на срок от полугода в ряде случаев предполагают доходность ниже. Банки, по сути, заранее закладывают в длинные продукты ожидаемое снижение стоимости денег в 2027 году.В базовом сценарии Основных направлений денежно-кредитной политики Банк России ожидает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6%, а в 2027 году — 12,5–13,5% годовых. Для вкладчиков это означает, что пик доходности депозитов, вероятно, уже пройден.В сложившихся условиях длинные вклады позволяют зафиксировать текущую доходность до того, как ставки начнут снижаться. Однако они ограничивают гибкость: при досрочном расторжении договора проценты, как правило, пересчитываются по минимальной ставке, поэтому размещать стоит только ту часть средств, которая точно не потребуется в ближайшие месяцы.Короткие депозиты, напротив, дают возможность быстро реагировать на изменение условий. Их недостаток — риск того, что при снижении ключевой ставки средства придется размещать повторно уже под меньший процент.Практичным решением может стать "лестница вкладов": сбережения делятся на несколько частей и размещаются на разные сроки — например, на три, шесть и двенадцать месяцев. По мере окончания каждого договора деньги можно либо направить на текущие расходы, либо переразместить на наиболее выгодный на тот момент продукт.Такая стратегия сочетает доступ к части капитала с возможностью фиксировать более высокие ставки на длинном горизонте. Она особенно актуальна, когда рынок находится между вероятным повышением ставки в краткосрочной перспективе и ее снижением в среднесрочном.Отдельно стоит учитывать налоговый аспект: процентные доходы по депозитам сверх необлагаемого лимита облагаются НДФЛ, поэтому реальная чистая доходность может быть ниже номинальной ставки. "Это дополнительный аргумент в пользу сравнения условий не только по рекламным цифрам, но и по итоговой сумме процентов", - заключает Мери Валишвили.
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эксклюзив, финансы, банки, банковские депозиты, банковский вклад
Эксклюзив, Финансы, Банки, банковские депозиты, банковский вклад
03:03 30.10.2026
 
Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам

Эксперт Валишвили рассказала, как зафиксировать высокий процент по вкладу

© РИА Новости . Руслан Кривобок%Банковские вклады
%Банковские вклады - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Рынок рублевых депозитов в преддверии и после решения Банка России по ключевой ставке заметно остыл: банки начали реже запускать вклады с высокими процентами по депозитам и ограниченные по времени промоакции. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сохранив ставку на уровне 14% регулятор обозначил вероятность более жесткой политики в случае усиления проинфляционных рисков.
Осторожность кредитных организаций выглядит логичной. При сохранении жесткой денежно-кредитной политики банки вынуждены балансировать между привлекательными условиями для вкладчиков и растущей стоимостью фондирования. При этом сценарий повышения ключевой ставки требует держать часть ликвидности в резерве для более выгодного привлечения средств позже.
"Структура ставок по вкладам постепенно меняется. По данным мониторинга Банка России, в первой и второй декадах октября максимальные ставки десяти крупнейших банков по объему депозитов держались на уровне 13,06% годовых, при этом по срокам до 90 дней средняя максимальная ставка составляла 12,55%, а по срокам свыше года — 11,75%", - говорит Валишвили.
По словам эксперта, депозиты сроком до полугода оказываются более доходными, тогда как вложения на срок от полугода в ряде случаев предполагают доходность ниже. Банки, по сути, заранее закладывают в длинные продукты ожидаемое снижение стоимости денег в 2027 году.
В базовом сценарии Основных направлений денежно-кредитной политики Банк России ожидает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6%, а в 2027 году — 12,5–13,5% годовых. Для вкладчиков это означает, что пик доходности депозитов, вероятно, уже пройден.
В сложившихся условиях длинные вклады позволяют зафиксировать текущую доходность до того, как ставки начнут снижаться. Однако они ограничивают гибкость: при досрочном расторжении договора проценты, как правило, пересчитываются по минимальной ставке, поэтому размещать стоит только ту часть средств, которая точно не потребуется в ближайшие месяцы.
Короткие депозиты, напротив, дают возможность быстро реагировать на изменение условий. Их недостаток — риск того, что при снижении ключевой ставки средства придется размещать повторно уже под меньший процент.
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Практичным решением может стать "лестница вкладов": сбережения делятся на несколько частей и размещаются на разные сроки — например, на три, шесть и двенадцать месяцев. По мере окончания каждого договора деньги можно либо направить на текущие расходы, либо переразместить на наиболее выгодный на тот момент продукт.
Такая стратегия сочетает доступ к части капитала с возможностью фиксировать более высокие ставки на длинном горизонте. Она особенно актуальна, когда рынок находится между вероятным повышением ставки в краткосрочной перспективе и ее снижением в среднесрочном.
Отдельно стоит учитывать налоговый аспект: процентные доходы по депозитам сверх необлагаемого лимита облагаются НДФЛ, поэтому реальная чистая доходность может быть ниже номинальной ставки. "Это дополнительный аргумент в пользу сравнения условий не только по рекламным цифрам, но и по итоговой сумме процентов", - заключает Мери Валишвили.
 
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