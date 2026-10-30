https://1prime.ru/20261030/vklady-874663839.html
Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам
Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам - 30.10.2026, ПРАЙМ
Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам
Рынок рублевых депозитов в преддверии и после решения Банка России по ключевой ставке заметно остыл: банки начали реже запускать вклады с высокими процентами по | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T03:03+0300
2026-10-30T03:03+0300
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Рынок рублевых депозитов в преддверии и после решения Банка России по ключевой ставке заметно остыл: банки начали реже запускать вклады с высокими процентами по депозитам и ограниченные по времени промоакции. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сохранив ставку на уровне 14% регулятор обозначил вероятность более жесткой политики в случае усиления проинфляционных рисков.Осторожность кредитных организаций выглядит логичной. При сохранении жесткой денежно-кредитной политики банки вынуждены балансировать между привлекательными условиями для вкладчиков и растущей стоимостью фондирования. При этом сценарий повышения ключевой ставки требует держать часть ликвидности в резерве для более выгодного привлечения средств позже."Структура ставок по вкладам постепенно меняется. По данным мониторинга Банка России, в первой и второй декадах октября максимальные ставки десяти крупнейших банков по объему депозитов держались на уровне 13,06% годовых, при этом по срокам до 90 дней средняя максимальная ставка составляла 12,55%, а по срокам свыше года — 11,75%", - говорит Валишвили.По словам эксперта, депозиты сроком до полугода оказываются более доходными, тогда как вложения на срок от полугода в ряде случаев предполагают доходность ниже. Банки, по сути, заранее закладывают в длинные продукты ожидаемое снижение стоимости денег в 2027 году.В базовом сценарии Основных направлений денежно-кредитной политики Банк России ожидает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6%, а в 2027 году — 12,5–13,5% годовых. Для вкладчиков это означает, что пик доходности депозитов, вероятно, уже пройден.В сложившихся условиях длинные вклады позволяют зафиксировать текущую доходность до того, как ставки начнут снижаться. Однако они ограничивают гибкость: при досрочном расторжении договора проценты, как правило, пересчитываются по минимальной ставке, поэтому размещать стоит только ту часть средств, которая точно не потребуется в ближайшие месяцы.Короткие депозиты, напротив, дают возможность быстро реагировать на изменение условий. Их недостаток — риск того, что при снижении ключевой ставки средства придется размещать повторно уже под меньший процент.Практичным решением может стать "лестница вкладов": сбережения делятся на несколько частей и размещаются на разные сроки — например, на три, шесть и двенадцать месяцев. По мере окончания каждого договора деньги можно либо направить на текущие расходы, либо переразместить на наиболее выгодный на тот момент продукт.Такая стратегия сочетает доступ к части капитала с возможностью фиксировать более высокие ставки на длинном горизонте. Она особенно актуальна, когда рынок находится между вероятным повышением ставки в краткосрочной перспективе и ее снижением в среднесрочном.Отдельно стоит учитывать налоговый аспект: процентные доходы по депозитам сверх необлагаемого лимита облагаются НДФЛ, поэтому реальная чистая доходность может быть ниже номинальной ставки. "Это дополнительный аргумент в пользу сравнения условий не только по рекламным цифрам, но и по итоговой сумме процентов", - заключает Мери Валишвили.
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эксклюзив, финансы, банки, банковские депозиты, банковский вклад
Эксклюзив, Финансы, Банки, банковские депозиты, банковский вклад
Пик доходности по депозитам пройден. Что делать вкладчикам
Эксперт Валишвили рассказала, как зафиксировать высокий процент по вкладу
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Рынок рублевых депозитов в преддверии и после решения Банка России по ключевой ставке заметно остыл: банки начали реже запускать вклады с высокими процентами по депозитам и ограниченные по времени промоакции. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сохранив ставку на уровне 14% регулятор обозначил вероятность более жесткой политики в случае усиления проинфляционных рисков.
Осторожность кредитных организаций выглядит логичной. При сохранении жесткой денежно-кредитной политики банки вынуждены балансировать между привлекательными условиями для вкладчиков и растущей стоимостью фондирования. При этом сценарий повышения ключевой ставки требует держать часть ликвидности в резерве для более выгодного привлечения средств позже.
"Структура ставок по вкладам постепенно меняется. По данным мониторинга Банка России, в первой и второй декадах октября максимальные ставки десяти крупнейших банков по объему депозитов держались на уровне 13,06% годовых, при этом по срокам до 90 дней средняя максимальная ставка составляла 12,55%, а по срокам свыше года — 11,75%", - говорит Валишвили.
По словам эксперта, депозиты сроком до полугода оказываются более доходными, тогда как вложения на срок от полугода в ряде случаев предполагают доходность ниже. Банки, по сути, заранее закладывают в длинные продукты ожидаемое снижение стоимости денег в 2027 году.
В базовом сценарии Основных направлений денежно-кредитной политики Банк России ожидает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6%, а в 2027 году — 12,5–13,5% годовых. Для вкладчиков это означает, что пик доходности депозитов, вероятно, уже пройден.
В сложившихся условиях длинные вклады позволяют зафиксировать текущую доходность до того, как ставки начнут снижаться. Однако они ограничивают гибкость: при досрочном расторжении договора проценты, как правило, пересчитываются по минимальной ставке, поэтому размещать стоит только ту часть средств, которая точно не потребуется в ближайшие месяцы.
Короткие депозиты, напротив, дают возможность быстро реагировать на изменение условий. Их недостаток — риск того, что при снижении ключевой ставки средства придется размещать повторно уже под меньший процент.
Эксперт рассказал, как может измениться налог на доходы по вкладам
Практичным решением может стать "лестница вкладов": сбережения делятся на несколько частей и размещаются на разные сроки — например, на три, шесть и двенадцать месяцев. По мере окончания каждого договора деньги можно либо направить на текущие расходы, либо переразместить на наиболее выгодный на тот момент продукт.
Такая стратегия сочетает доступ к части капитала с возможностью фиксировать более высокие ставки на длинном горизонте. Она особенно актуальна, когда рынок находится между вероятным повышением ставки в краткосрочной перспективе и ее снижением в среднесрочном.
Отдельно стоит учитывать налоговый аспект: процентные доходы по депозитам сверх необлагаемого лимита облагаются НДФЛ, поэтому реальная чистая доходность может быть ниже номинальной ставки. "Это дополнительный аргумент в пользу сравнения условий не только по рекламным цифрам, но и по итоговой сумме процентов", - заключает Мери Валишвили.