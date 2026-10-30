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Рынок акций вырос за неделю на геополитике и отчетах - 30.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рынок акций вырос за неделю на геополитике и отчетах
Рынок акций вырос за неделю на геополитике и отчетах - 30.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций вырос за неделю на геополитике и отчетах
За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,6%, индекс РТС — 1,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:31+0300
2026-10-30T17:31+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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норвегия
владимир путин
александр стубб
мосбиржа
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,6%, индекс РТС — 1,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2510 пунктов.Рубль за неделю укрепился к доллару на 0,1%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 80,35 рубля за доллар.Большую часть недели рынок рос. Начало недели поддержала благоприятная геополитическая повестка: инвесторы покупали акции на фоне готовности Владимира Путина возобновить трехсторонние переговоры по безопасности, предварительно назначенные на середину ноября. Жесткий сигнал, который ЦБ подал в пятницу, рынок проигнорировал. В среду индексы росли на новостях о телефонном разговоре Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, но позже растеряли часть роста. В четверг рынок скорректировался: значимых геополитических новостей не было, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.Инвесторов разочаровал и Яндекс. Менеджмент компании отозвал финансовый прогноз из-за последствий ситуации с дата-центрами, и рынок отреагировал на это негативно. После сильного отчета за третий квартал акции группы Ozon стали лидерами дневного роста. На индекс это почти не повлияло, потому что вес компании в нем невелик, около 2,5%. На этой неделе индекс Мосбиржи поднимался до 2543 пунктов. На этом уровне он торговался в середине июня этого года.ЛидерыСреди акций, которые входят в индекс Мосбиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ЛСР (LSRG, +24,1%). Рост ускорился после того, как стало известно, что на площадках Т-Банка ограничили открытие коротких позиций.АутсайдерыСильнее всего за неделю подешевели акции ЮГК (UGLD), примерно на 6,9%. Снижение связано с тем, что истек срок подачи инструкций на выкуп бумаг в Национальный расчетный депозитарий (НРД).Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше 2327 пунктов. Если на фоне позитивных геополитических настроений активность на рынке вырастет, индекс может продолжить рост, но не выше 2683 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
финляндия
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
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40
мнения аналитиков, рынок, финляндия, норвегия, владимир путин, александр стубб, мосбиржа, ртс, яндекс
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Александр Стубб, Мосбиржа, РТС, Яндекс
17:31 30.10.2026
 
Рынок акций вырос за неделю на геополитике и отчетах

Эксперт Власенко: индекс Мосбиржи будет выше 2327 пунктов, рост возможен до 2683

Рынок акций РФ продолжает осторожно восстанавливаться после обвала предыдущих недель
Рынок акций РФ продолжает осторожно восстанавливаться после обвала предыдущих недель
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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,6%, индекс РТС — 1,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2510 пунктов.
Рубль за неделю укрепился к доллару на 0,1%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 80,35 рубля за доллар.
Большую часть недели рынок рос. Начало недели поддержала благоприятная геополитическая повестка: инвесторы покупали акции на фоне готовности Владимира Путина возобновить трехсторонние переговоры по безопасности, предварительно назначенные на середину ноября. Жесткий сигнал, который ЦБ подал в пятницу, рынок проигнорировал. В среду индексы росли на новостях о телефонном разговоре Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, но позже растеряли часть роста. В четверг рынок скорректировался: значимых геополитических новостей не было, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.
Инвесторов разочаровал и Яндекс. Менеджмент компании отозвал финансовый прогноз из-за последствий ситуации с дата-центрами, и рынок отреагировал на это негативно. После сильного отчета за третий квартал акции группы Ozon стали лидерами дневного роста. На индекс это почти не повлияло, потому что вес компании в нем невелик, около 2,5%. На этой неделе индекс Мосбиржи поднимался до 2543 пунктов. На этом уровне он торговался в середине июня этого года.

Лидеры

Среди акций, которые входят в индекс Мосбиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ЛСР (LSRG, +24,1%). Рост ускорился после того, как стало известно, что на площадках Т-Банка ограничили открытие коротких позиций.

Аутсайдеры

Сильнее всего за неделю подешевели акции ЮГК (UGLD), примерно на 6,9%. Снижение связано с тем, что истек срок подачи инструкций на выкуп бумаг в Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше 2327 пунктов. Если на фоне позитивных геополитических настроений активность на рынке вырастет, индекс может продолжить рост, но не выше 2683 пунктов.

Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"

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