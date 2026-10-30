Рынок акций вырос за неделю на геополитике и отчетах

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,6%, индекс РТС — 1,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2510 пунктов.Рубль за неделю укрепился к доллару на 0,1%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 80,35 рубля за доллар.Большую часть недели рынок рос. Начало недели поддержала благоприятная геополитическая повестка: инвесторы покупали акции на фоне готовности Владимира Путина возобновить трехсторонние переговоры по безопасности, предварительно назначенные на середину ноября. Жесткий сигнал, который ЦБ подал в пятницу, рынок проигнорировал. В среду индексы росли на новостях о телефонном разговоре Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, но позже растеряли часть роста. В четверг рынок скорректировался: значимых геополитических новостей не было, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.Инвесторов разочаровал и Яндекс. Менеджмент компании отозвал финансовый прогноз из-за последствий ситуации с дата-центрами, и рынок отреагировал на это негативно. После сильного отчета за третий квартал акции группы Ozon стали лидерами дневного роста. На индекс это почти не повлияло, потому что вес компании в нем невелик, около 2,5%. На этой неделе индекс Мосбиржи поднимался до 2543 пунктов. На этом уровне он торговался в середине июня этого года.ЛидерыСреди акций, которые входят в индекс Мосбиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ЛСР (LSRG, +24,1%). Рост ускорился после того, как стало известно, что на площадках Т-Банка ограничили открытие коротких позиций.АутсайдерыСильнее всего за неделю подешевели акции ЮГК (UGLD), примерно на 6,9%. Снижение связано с тем, что истек срок подачи инструкций на выкуп бумаг в Национальный расчетный депозитарий (НРД).Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше 2327 пунктов. Если на фоне позитивных геополитических настроений активность на рынке вырастет, индекс может продолжить рост, но не выше 2683 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,6%, индекс РТС — 1,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2510 пунктов.
Рубль за неделю укрепился к доллару на 0,1%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 80,35 рубля за доллар.
Большую часть недели рынок рос. Начало недели поддержала благоприятная геополитическая повестка: инвесторы покупали акции на фоне готовности Владимира Путина возобновить трехсторонние переговоры по безопасности, предварительно назначенные на середину ноября. Жесткий сигнал, который ЦБ подал в пятницу, рынок проигнорировал. В среду индексы росли на новостях о телефонном разговоре Путина с президентом ФинляндииАлександром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, но позже растеряли часть роста. В четверг рынок скорректировался: значимых геополитических новостей не было, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.
Инвесторов разочаровал и Яндекс. Менеджмент компании отозвал финансовый прогноз из-за последствий ситуации с дата-центрами, и рынок отреагировал на это негативно. После сильного отчета за третий квартал акции группы Ozon стали лидерами дневного роста. На индекс это почти не повлияло, потому что вес компании в нем невелик, около 2,5%. На этой неделе индекс Мосбиржи поднимался до 2543 пунктов. На этом уровне он торговался в середине июня этого года.
Лидеры
Среди акций, которые входят в индекс Мосбиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ЛСР (LSRG, +24,1%). Рост ускорился после того, как стало известно, что на площадках Т-Банка ограничили открытие коротких позиций.
Аутсайдеры
Сильнее всего за неделю подешевели акции ЮГК (UGLD), примерно на 6,9%. Снижение связано с тем, что истек срок подачи инструкций на выкуп бумаг в Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше 2327 пунктов. Если на фоне позитивных геополитических настроений активность на рынке вырастет, индекс может продолжить рост, но не выше 2683 пунктов. Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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