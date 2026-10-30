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Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей
Водитель из Воронежа купил лотерейный билет, не угадал ни одного числа и выиграл почти 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:38+0300
2026-10-30T09:38+0300
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столото
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Водитель из Воронежа купил лотерейный билет, не угадал ни одного числа и выиграл почти 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "В 185852-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал водитель из Воронежской области Иван. Мужчина приобрел билет в мобильном приложении, коротая время на светофоре за рулем автомобиля", - сообщили в компании. Победа к Ивану пришла совершенно неожиданно: мужчина ехал в гости к маме, по пути он остановился на красном сигнале светофора и приобрел один билет лотереи, выбрав числовую комбинацию наугад. Иван не угадал ни одного числа. "До победы была череда невезения: несколько раз ломалась машина и возникали неприятные трудности. И я тогда себе сказал: "Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!" Получается, "накаркал" выигрыш!" - отметил сам победитель.
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бизнес, россия, воронеж, столото
Бизнес, РОССИЯ, Воронеж, Столото
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей
Водитель из Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей в лотерею
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Водитель из Воронежа купил лотерейный билет, не угадал ни одного числа и выиграл почти 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"В 185852-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал водитель из Воронежской области Иван. Мужчина приобрел билет в мобильном приложении, коротая время на светофоре за рулем автомобиля", - сообщили в компании.
Победа к Ивану пришла совершенно неожиданно: мужчина ехал в гости к маме, по пути он остановился на красном сигнале светофора и приобрел один билет лотереи, выбрав числовую комбинацию наугад. Иван не угадал ни одного числа.
"До победы была череда невезения: несколько раз ломалась машина и возникали неприятные трудности. И я тогда себе сказал: "Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!" Получается, "накаркал" выигрыш!" - отметил сам победитель.