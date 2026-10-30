Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/voditel-874796400.html
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей
Водитель из Воронежа купил лотерейный билет, не угадал ни одного числа и выиграл почти 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:38+0300
2026-10-30T09:43+0300
бизнес
россия
воронеж
столото
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874796400.jpg?1793342627
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Водитель из Воронежа купил лотерейный билет, не угадал ни одного числа и выиграл почти 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "В 185852-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал водитель из Воронежской области Иван. Мужчина приобрел билет в мобильном приложении, коротая время на светофоре за рулем автомобиля", - сообщили в компании. Победа к Ивану пришла совершенно неожиданно: мужчина ехал в гости к маме, по пути он остановился на красном сигнале светофора и приобрел один билет лотереи, выбрав числовую комбинацию наугад. Иван не угадал ни одного числа. "До победы была череда невезения: несколько раз ломалась машина и возникали неприятные трудности. И я тогда себе сказал: "Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!" Получается, "накаркал" выигрыш!" - отметил сам победитель.
воронеж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, воронеж, столото
Бизнес, РОССИЯ, Воронеж, Столото
09:38 30.10.2026 (обновлено: 09:43 30.10.2026)
 
Житель Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей

Водитель из Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл 57,8 миллиона рублей в лотерею

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Водитель из Воронежа купил лотерейный билет, не угадал ни одного числа и выиграл почти 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"В 185852-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал водитель из Воронежской области Иван. Мужчина приобрел билет в мобильном приложении, коротая время на светофоре за рулем автомобиля", - сообщили в компании.
Победа к Ивану пришла совершенно неожиданно: мужчина ехал в гости к маме, по пути он остановился на красном сигнале светофора и приобрел один билет лотереи, выбрав числовую комбинацию наугад. Иван не угадал ни одного числа.
"До победы была череда невезения: несколько раз ломалась машина и возникали неприятные трудности. И я тогда себе сказал: "Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!" Получается, "накаркал" выигрыш!" - отметил сам победитель.
 
БизнесРОССИЯВоронежСтолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала