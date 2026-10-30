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В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма
В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма - 30.10.2026, ПРАЙМ
В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма
Пользователям "Почты Mail" стала доступна возможность назначать ответственных за письма, что поможет в командной работе сотрудников, рассказали РИА Новости в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:32+0300
2026-10-30T09:32+0300
2026-10-30T09:32+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пользователям "Почты Mail" стала доступна возможность назначать ответственных за письма, что поможет в командной работе сотрудников, рассказали РИА Новости в компании.
"Почта Mail" начала создавать инструменты для работы в команде. В сервисе появилась возможность назначать ответственных за письма. Это позволит упростить работу с входящими в одном ящике и распределить поток задач в команде. Теперь можно назначить одного или нескольких ответственных за одно письмо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждого ответственного автоматически сформируется отдельный раздел, в котором соберутся все письма с его назначением.
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технологии, бизнес
В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма
В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пользователям "Почты Mail" стала доступна возможность назначать ответственных за письма, что поможет в командной работе сотрудников, рассказали РИА Новости в компании.
"Почта Mail" начала создавать инструменты для работы в команде. В сервисе появилась возможность назначать ответственных за письма. Это позволит упростить работу с входящими в одном ящике и распределить поток задач в команде. Теперь можно назначить одного или нескольких ответственных за одно письмо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждого ответственного автоматически сформируется отдельный раздел, в котором соберутся все письма с его назначением.