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В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма

В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма - 30.10.2026, ПРАЙМ

В "Почте Mail" появилась возможность назначать ответственных за письма

Пользователям "Почты Mail" стала доступна возможность назначать ответственных за письма, что поможет в командной работе сотрудников, рассказали РИА Новости в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:32+0300

2026-10-30T09:32+0300

2026-10-30T09:32+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пользователям "Почты Mail" стала доступна возможность назначать ответственных за письма, что поможет в командной работе сотрудников, рассказали РИА Новости в компании. "Почта Mail" начала создавать инструменты для работы в команде. В сервисе появилась возможность назначать ответственных за письма. Это позволит упростить работу с входящими в одном ящике и распределить поток задач в команде. Теперь можно назначить одного или нескольких ответственных за одно письмо", - говорится в сообщении. Отмечается, что для каждого ответственного автоматически сформируется отдельный раздел, в котором соберутся все письма с его назначением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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