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ВТБ с 1 ноября улучшит условия по накопительному счету в рублях

ВТБ с 1 ноября улучшит условия по накопительному счету в рублях - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ с 1 ноября улучшит условия по накопительному счету в рублях

ВТБ с 1 ноября улучшит условия по накопительному счету в рублях, на минимальный остаток банк начислит 14,7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:47+0300

2026-10-30T08:47+0300

2026-10-30T09:24+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ с 1 ноября улучшит условия по накопительному счету в рублях, на минимальный остаток банк начислит 14,7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. "С 1 ноября ВТБ улучшит условия по накопительному счету в рублях. Теперь на минимальный остаток по ВТБ-счету банк начислит 14,7% годовых. Условия доступны для новых клиентов или действующих, у которых не было остатков на накопительных счетах и срочных вкладах в рублях более 1000 рублей за последние 180 дней", - говорится в сообщении. Осенью вкладчики активно перераспределяют средства в пользу накопительных счетов - этот инструмент стал самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке, отмечает ВТБ. По данным ЦБ, общерыночный объем средств на накопительных счетах в сентябре вырос на 63 миллиарда рублей (+0,6%) и превысил 10,7 триллиона рублей. С начала года прирост составил порядка 1,5 триллиона рублей (17%), говорится в сообщении. "Ключевая ставка пока остается в двухзначных значениях, и это позволяет предлагать клиентам привлекательную доходность по накопительным продуктам. Эти продукты остаются для россиян драйвером даже при постепенном снижении ключевой ставки. Поэтому мы улучшаем условия по накопительным счетам - клиенты могут зафиксировать выгодный процент сейчас, пока рыночная конъюнктура это позволяет", - прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Также уточняется, что остальные параметры накопительного счета не меняются: проценты начисляются на минимальный или ежедневный остаток, пополнение и снятие средств возможны без потери уже выплаченных процентов, повышенная ставка действует за покупки по картам ВТБ, а также за получение зарплаты или пенсии в ВТБ либо за подписку "ВТБ Плюс".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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