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ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году

ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году

ВТБ ожидает прибыль по МСФО по итогам 2027 года не меньше, чем в 2026 году, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:16+0300

2026-10-30T10:16+0300

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финансы

банки

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает прибыль по МСФО по итогам 2027 года не меньше, чем в 2026 году, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "С точки зрения прогноза прибыли на следующий год, я предлагаю набраться терпения. У нас необходимо завершить этот год с достижением того таргета, который мы определили. На это будут направлены основные усилия", - сказал он. "А с точки зрения ориентиров, естественно, мы ожидаем прибыль (в 2027 году - ред.) не меньше, чем в этом году, то есть никакого уменьшения прибыли мы не ожидаем", - добавил Пьянов. В феврале ВТБ в своей презентации дал прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2026 год в размере 600-650 миллиардов рублей. В июне Пьянов говорил, что прогноз на тот момент ближе к нижней границе - 600 миллиардов рублей. По итогам прошлого года показатель составил 502,1 миллиарда рублей.

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