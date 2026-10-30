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ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году
ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году
ВТБ ожидает прибыль по МСФО по итогам 2027 года не меньше, чем в 2026 году, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:16+0300
2026-10-30T10:16+0300
финансы
банки
втб
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает прибыль по МСФО по итогам 2027 года не меньше, чем в 2026 году, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "С точки зрения прогноза прибыли на следующий год, я предлагаю набраться терпения. У нас необходимо завершить этот год с достижением того таргета, который мы определили. На это будут направлены основные усилия", - сказал он. "А с точки зрения ориентиров, естественно, мы ожидаем прибыль (в 2027 году - ред.) не меньше, чем в этом году, то есть никакого уменьшения прибыли мы не ожидаем", - добавил Пьянов. В феврале ВТБ в своей презентации дал прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2026 год в размере 600-650 миллиардов рублей. В июне Пьянов говорил, что прогноз на тот момент ближе к нижней границе - 600 миллиардов рублей. По итогам прошлого года показатель составил 502,1 миллиарда рублей.
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финансы, банки, втб
Финансы, Банки, ВТБ
10:16 30.10.2026
 
ВТБ спрогнозировал прибыль по МСФО в 2027 году

Пьянов: ВТБ ожидает прибыль по МСФО в 2027 году не меньше, чем в 2026-м

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает прибыль по МСФО по итогам 2027 года не меньше, чем в 2026 году, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"С точки зрения прогноза прибыли на следующий год, я предлагаю набраться терпения. У нас необходимо завершить этот год с достижением того таргета, который мы определили. На это будут направлены основные усилия", - сказал он.
"А с точки зрения ориентиров, естественно, мы ожидаем прибыль (в 2027 году - ред.) не меньше, чем в этом году, то есть никакого уменьшения прибыли мы не ожидаем", - добавил Пьянов.
В феврале ВТБ в своей презентации дал прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2026 год в размере 600-650 миллиардов рублей. В июне Пьянов говорил, что прогноз на тот момент ближе к нижней границе - 600 миллиардов рублей.
По итогам прошлого года показатель составил 502,1 миллиарда рублей.
 
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