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Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре выросла на 7%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре выросла на 7% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре выросла на 7%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре 2026 года выросла в годовом выражении на 7%, до 407,5 миллиарда рублей, по итогам третьего квартала чистая... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:17+0300

2026-10-30T10:17+0300

2026-10-30T10:17+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре 2026 года выросла в годовом выражении на 7%, до 407,5 миллиарда рублей, по итогам третьего квартала чистая прибыль составила 182,3 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка. "По итогам третьего квартала 2026 года группа ВТБ заработала 182,3 миллиарда рублей чистой прибыли, рост на 82,3% год к году, рентабельность капитала группы по итогам третьего квартала 2026 года составила 24,8% (по сравнению с 14,5% в третьем квартале 2025 года). Чистая прибыль группы ВТБ за девять месяцев 2026 года составила 407,5 миллиарда рублей, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в отчете. Рентабельность капитала группы по итогам девяти месяцев составила 19,1% по сравнению с 18,6% в прошлом году. "Результаты третьего квартала и девяти месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 600 миллиардов рублей", - приводятся в отчете слова первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова. "В целом, достаточно удачный квартал. Если мы повторим его (результат - ред.) в четвертом квартале... то это, по сути, рецепт для достижения нашего годового таргета, с учетом очень большой концентрации всех событий и доходов в банковском секторе в четвертый квартал", - также отметил Пьянов в беседе с журналистами. Чистые операционные доходы до резервов составили 444,7 миллиарда рублей в третьем квартале и 1,1 триллиона рублей за девять месяцев, увеличившись в годовом выражении на 92,5% и на 38,3% соответственно. Чистые процентные доходы группы увеличились в третьем квартале на 81,5% - до 219,8 миллиарда рублей. При этом за девять месяцев чистые процентные доходы выросли в 2,3 раза и составили 625,4 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа в третьем квартале 2026 года составила 2,7% по сравнению с 1,5% год назад. За девять месяцев 2026 года чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,1% в прошлом году. Чистые комиссионные доходы составили 102,4 миллиарда рублей по итогам третьего квартала, увеличившись на 27% в годовом выражении. За девять месяцев 2026 года чистые комиссионные доходы выросли на 23% и составили 278,2 миллиарда рублей.

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