Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/vtb-874799603.html
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5%
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5%
Группа ВТБ в январе-сентябре сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц - увеличила на 11,2%, говорится в отчете банка. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:18+0300
банки
финансы
втб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874799603.jpg?1793344688
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-сентябре сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц - увеличила на 11,2%, говорится в отчете банка. "Кредиты физическим лицам сократились с начала года на 5,0%, до 6,9 триллиона рублей. Объем кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября 2026 года увеличился на 11,2%, до 19,1 триллиона рублей (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 9,5%)", - говорится в сообщении. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ по состоянию на 30 сентября составила 27%. Объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 26 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 6,3% (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 5,2%). По состоянию на 30 сентября совокупные средства клиентов увеличились на 1,7% (без учета эффекта валютной переоценки – на 0,4%), до 28,4 триллиона рублей, также говорится в отчете.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, втб
Банки, Финансы, ВТБ
10:18 30.10.2026
 
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5%

Группа ВТБ за 9 месяцев сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц — нарастила на 11,2%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-сентябре сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц - увеличила на 11,2%, говорится в отчете банка.
"Кредиты физическим лицам сократились с начала года на 5,0%, до 6,9 триллиона рублей. Объем кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября 2026 года увеличился на 11,2%, до 19,1 триллиона рублей (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 9,5%)", - говорится в сообщении.
Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ по состоянию на 30 сентября составила 27%.
Объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 26 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 6,3% (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 5,2%).
По состоянию на 30 сентября совокупные средства клиентов увеличились на 1,7% (без учета эффекта валютной переоценки – на 0,4%), до 28,4 триллиона рублей, также говорится в отчете.
 
БанкиФинансыВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала