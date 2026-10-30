https://1prime.ru/20261030/vtb-874799603.html
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5%
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5%
Группа ВТБ в январе-сентябре сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц - увеличила на 11,2%, говорится в отчете банка. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:18+0300
банки
финансы
втб
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-сентябре сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц - увеличила на 11,2%, говорится в отчете банка. "Кредиты физическим лицам сократились с начала года на 5,0%, до 6,9 триллиона рублей. Объем кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября 2026 года увеличился на 11,2%, до 19,1 триллиона рублей (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 9,5%)", - говорится в сообщении. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ по состоянию на 30 сентября составила 27%. Объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 26 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 6,3% (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 5,2%). По состоянию на 30 сентября совокупные средства клиентов увеличились на 1,7% (без учета эффекта валютной переоценки – на 0,4%), до 28,4 триллиона рублей, также говорится в отчете.
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банки, финансы, втб
Группа ВТБ за девять месяцев сократила кредитование физлиц на 5%
Группа ВТБ за 9 месяцев сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц — нарастила на 11,2%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-сентябре сократила кредитование физлиц на 5%, юрлиц - увеличила на 11,2%, говорится в отчете банка.
"Кредиты физическим лицам сократились с начала года на 5,0%, до 6,9 триллиона рублей. Объем кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября 2026 года увеличился на 11,2%, до 19,1 триллиона рублей (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 9,5%)", - говорится в сообщении.
Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ по состоянию на 30 сентября составила 27%.
Объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 26 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 6,3% (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 5,2%).
По состоянию на 30 сентября совокупные средства клиентов увеличились на 1,7% (без учета эффекта валютной переоценки – на 0,4%), до 28,4 триллиона рублей, также говорится в отчете.