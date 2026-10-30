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ВТБ оценил вероятность снижения ключевой ставки ЦБ в декабре

ВТБ оценил вероятность снижения ключевой ставки ЦБ в декабре - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ оценил вероятность снижения ключевой ставки ЦБ в декабре

Вероятность даже "гомеопатического" снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров Банка России равняется 25-30%, заявил... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вероятность даже "гомеопатического" снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров Банка России равняется 25-30%, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В сентябре Пьянов говорил журналистам, что Банк России может оставить ключевую ставку без изменений в октябре и снизить на 0,25 процентного пункта в декабре "как новогодний подарок". И по итогам заседания совета директоров 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "После заседания в прошлую пятницу я ожидаю примерно 25-30% вероятности гомеопатического снижения ключевой ставки на декабрьском заседании. То есть больше, чем на 25 базисных пунктов - маловероятно", - сказал он. "Соответственно, как и в реальной жизни, кто-то должен себя для этого подарка хорошо вести. В принципе, наверное, достаточно, чтобы цены на топливо вели себя хорошо. Они тогда будут конвертированы в снижение устойчивых компонентов инфляции", - продолжил Пьянов. Пьянов добавил, что уже по итогам октября баланс на топливном рынке России близок. "Поэтому "проблемный ребенок" топлива должен вести себя хорошо до конца года и продемонстрировать SAAR (показатель инфляции, очищенный от сезонных колебаний и выраженный в годовом выражении - ред.) в устойчивых компонентах в районе "таргета" 4%, и тогда будет подарок", - подытожил он.

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