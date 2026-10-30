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ВТБ нашел партнера для "Росгосстрах-Жизни"

ВТБ нашел партнера для "Росгосстрах-Жизни" - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ нашел партнера для "Росгосстрах-Жизни"

ВТБ нашел партнера для "Росгосстрах-Жизни" и привлек его в капитал страховщика, теперь компания из дочерней превратилась в совместное предприятие, сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:26+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ нашел партнера для "Росгосстрах-Жизни" и привлек его в капитал страховщика, теперь компания из дочерней превратилась в совместное предприятие, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "У нас есть новости, которые тоже видны будут в отчетности третьего квартала и сентября. Мы нашли партнера и привлекли его в капитал нашей компании "Росгосстрах-Жизнь". Соответственно, "Росгосстрах-Жизнь" из дочерней компании на 30 сентября превратилась в совместное предприятие", - сказал он. При этом он добавил, что название партнера, его долю в капитале и цену, по которой он вошел в капитал "Росгосстрах-Жизни", ВТБ раскрывать не будет. "Точное значение вклада этой сделки в чистую прибыль группы ВТБ – 24,3 миллиарда рублей чистой прибыли, которая произошла в сентябре внутри третьего квартала", - также отметил Пьянов. Первый зампред добавил, что теперь с развитием партнерства возможно расширение спектра продуктов "Росгосстрах-Жизни". "Бизнес-развитие и кристаллизация справедливой стоимости компании, взращенной с нуля, были двумя главными обстоятельствами", - также отметил Пьянов, отвечая на вопрос, почему был выбран именно такой вариант. При этом он добавил, что партнер в "Росгосстрах-Жизни" не будет покупателем "Росгосстраха".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, втб, росгосстрах