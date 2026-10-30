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ВТБ намерен вернуть БМ-банк на "рельсы присоединения"

ВТБ намерен вернуть БМ-банк на "рельсы присоединения" - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ намерен вернуть БМ-банк на "рельсы присоединения"

ВТБ полностью завершил процедуру финансового оздоровления БМ-банка, и будет стараться возвратить его на "рельсы присоединения" так быстро, насколько это будет... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ полностью завершил процедуру финансового оздоровления БМ-банка, и будет стараться возвратить его на "рельсы присоединения" так быстро, насколько это будет возможно, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы на 30 сентября полностью завершили процедуру финансового оздоровления бывшего "Банка Москвы", который у нас называется БМ-банк. Мы возвратили на 30 сентября по сроку депозиты АСВ и подали все документы на официальный выход из плана финансового оздоровления, который сейчас после решения совета директоров Банка России и совета директоров АСВ вступит в свое реальное действие", - сказал он. Пьянов добавил, что все необходимые резервы, которые планом финансового оздоровления должны были быть досозданы, создаются. ВТБ без факта присоединения БМ-банка завершает процесс финансового оздоровления. "Исходим из того, что дальше БМ-банк будет существовать уже без приставки "находящийся под санацией", - отметил первый зампред ВТБ. "Мы будем стараться возвратить эту организацию на рельсы присоединения так быстро, насколько это будет возможно. Но это уже без всяких условий санации, то есть санация будет завершена без присоединения… но стратегически это наша цель", - также сказал Пьянов, отвечая на вопрос о дальнейших планах ВТБ на БМ-банк и о том, что его ждет после санации. Пьянов также добавил, что пока способ интеграции БМ-банка не найден. Изначально планировалось, что БМ-банк будет интегрирован в ВТБ в 2026 году, но ВТБ принял решение пересмотреть план присоединения с учетом решения лондонского суда удовлетворить иск держателей списанных субординированных облигаций банка "Открытие", который вошел в БМ-банк в начале 2025 года.

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банки, финансы, россия, втб, асв, агентство по страхованию вкладов