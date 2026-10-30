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ВТБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году

ВТБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году

ВТБ ожидает в следующем году среднюю ключевую ставку Центробанка на уровне 13,5% и 13% к концу года, а ее снижение будет не на каждом заседании, заявил... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает в следующем году среднюю ключевую ставку Центробанка на уровне 13,5% и 13% к концу года, а ее снижение будет не на каждом заседании, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "А по поводу инфляции и ключевой ставки на следующий год… мы ожидаем, что в следующем году из восьми заседаний Банка России... не на каждом будет снижение с учетом прогнозов", - сказал он. "Дай бог, если в половине случаев, то есть в четырех из восьми, будет снижение на 0,25 б.п. - будет хорошо. Поэтому наш прогноз где-то в районе 13% на конец следующего года и 13,5% средняя ключевая ставка", - продолжил Пьянов. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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