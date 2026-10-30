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ВТБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году
ВТБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году
ВТБ ожидает в следующем году среднюю ключевую ставку Центробанка на уровне 13,5% и 13% к концу года, а ее снижение будет не на каждом заседании, заявил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:18+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает в следующем году среднюю ключевую ставку Центробанка на уровне 13,5% и 13% к концу года, а ее снижение будет не на каждом заседании, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "А по поводу инфляции и ключевой ставки на следующий год… мы ожидаем, что в следующем году из восьми заседаний Банка России... не на каждом будет снижение с учетом прогнозов", - сказал он. "Дай бог, если в половине случаев, то есть в четырех из восьми, будет снижение на 0,25 б.п. - будет хорошо. Поэтому наш прогноз где-то в районе 13% на конец следующего года и 13,5% средняя ключевая ставка", - продолжил Пьянов. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%.
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банки, финансы, банк россии, втб
Банки, Финансы, Банк России, ВТБ
ВТБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году
Пьянов: ВТБ ожидает среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году на уровне 13,5%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает в следующем году среднюю ключевую ставку Центробанка на уровне 13,5% и 13% к концу года, а ее снижение будет не на каждом заседании, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"А по поводу инфляции и ключевой ставки на следующий год… мы ожидаем, что в следующем году из восьми заседаний Банка России... не на каждом будет снижение с учетом прогнозов", - сказал он.
"Дай бог, если в половине случаев, то есть в четырех из восьми, будет снижение на 0,25 б.п. - будет хорошо. Поэтому наш прогноз где-то в районе 13% на конец следующего года и 13,5% средняя ключевая ставка", - продолжил Пьянов.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%.