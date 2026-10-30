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В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля - 30.10.2026, ПРАЙМ
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля
ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:27+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. "Мы очень хотели бы, то есть намерение мы сохраняем. Удастся ли это до 1 апреля или потребует больше времени, сможем сказать в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли ВТБ намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля 2027 года. "Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года. Сам Пьянов говорил на конференц-звонке с аналитиками и СМИ в феврале, что два потенциальных покупателя "Росгосстраха" имеют проблемы с поиском отвечающего требованиям ЦБ финансирования. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле прошлого года заявлял, что банк в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ. Банк России с 1 апреля планирует ввести риск-чувствительный лимит для ограничения рисков банковских вложений в непрофильные активы.
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банки, финансы, россия, андрей костин, втб, росгосстрах, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Андрей Костин, ВТБ, Росгосстрах, Банк России
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля
Пьянов: ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.
"Мы очень хотели бы, то есть намерение мы сохраняем. Удастся ли это до 1 апреля или потребует больше времени, сможем сказать в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли ВТБ намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля 2027 года.
"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.
Сам Пьянов говорил на конференц-звонке с аналитиками и СМИ в феврале, что два потенциальных покупателя "Росгосстраха" имеют проблемы с поиском отвечающего требованиям ЦБ финансирования.
Глава ВТБ Андрей Костин в апреле прошлого года заявлял, что банк в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.
Банк России с 1 апреля планирует ввести риск-чувствительный лимит для ограничения рисков банковских вложений в непрофильные активы.