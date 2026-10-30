Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/vtb-874800084.html
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля - 30.10.2026, ПРАЙМ
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля
ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:27+0300
банки
финансы
россия
андрей костин
втб
росгосстрах
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874800084.jpg?1793345256
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. "Мы очень хотели бы, то есть намерение мы сохраняем. Удастся ли это до 1 апреля или потребует больше времени, сможем сказать в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли ВТБ намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля 2027 года. "Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года. Сам Пьянов говорил на конференц-звонке с аналитиками и СМИ в феврале, что два потенциальных покупателя "Росгосстраха" имеют проблемы с поиском отвечающего требованиям ЦБ финансирования. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле прошлого года заявлял, что банк в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ. Банк России с 1 апреля планирует ввести риск-чувствительный лимит для ограничения рисков банковских вложений в непрофильные активы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, андрей костин, втб, росгосстрах, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Андрей Костин, ВТБ, Росгосстрах, Банк России
10:18 30.10.2026 (обновлено: 10:27 30.10.2026)
 
В ВТБ заявили о намерении продать "Росгосстрах" до 1 апреля

Пьянов: ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.
"Мы очень хотели бы, то есть намерение мы сохраняем. Удастся ли это до 1 апреля или потребует больше времени, сможем сказать в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли ВТБ намерение продать "Росгосстрах" до 1 апреля 2027 года.
"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.
Сам Пьянов говорил на конференц-звонке с аналитиками и СМИ в феврале, что два потенциальных покупателя "Росгосстраха" имеют проблемы с поиском отвечающего требованиям ЦБ финансирования.
Глава ВТБ Андрей Костин в апреле прошлого года заявлял, что банк в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.
Банк России с 1 апреля планирует ввести риск-чувствительный лимит для ограничения рисков банковских вложений в непрофильные активы.
 
БанкиФинансыРОССИЯАндрей КостинВТБРосгосстрахБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала