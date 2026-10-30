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ВТБ прокомментировал план финансового урегулирования для "Самолета" - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ВТБ прокомментировал план финансового урегулирования для "Самолета"
ВТБ прокомментировал план финансового урегулирования для "Самолета" - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ прокомментировал план финансового урегулирования для "Самолета"
Способ финансового оздоровления "Самолета" будет заключаться в нахождении сроков реструктуризации существующего долга, а конвертация долга в акции маловероятна, | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:18+0300
2026-10-30T10:29+0300
финансы
банки
бизнес
втб
сбербанк
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Способ финансового оздоровления "Самолета" будет заключаться в нахождении сроков реструктуризации существующего долга, а конвертация долга в акции маловероятна, таким мнением поделился с журналистами первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов в России. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием. А в конце сентября девелоперская группа допустила технический дефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей. "Конвертация долга в акции – маловероятное событие в силу того, что с 1 апреля 2027 года вступает новое регулирование, "штрафующее" банки за подобные вложения. По сути, способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга, нежели конвертации в акции", - заявил Пьянов. Пьянов добавил, что ВТБ - второй по величине кредитор этой группы компаний с большим отрывом от первого кредитора по объему кредитования и кредитных лимитов. "В действиях с этим застройщиком мы будем ориентироваться на позицию главного кредитора. Считаем, что "кейс" "Самолета" будет первым крупным – возможно, вообще первым... в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве", - продолжил он. "Напомню, закон позволяет кредиторам, имеющим большинство, запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в нем других кредиторов. Поэтому мы полагаем, что статья 31.1 закона 127-ФЗ будет применена в отношении этой группы компаний", - отметил Пьянов. Первый зампред добавил, что в ВТБ создано достаточно резервов, а также есть счета эскроу, которые тоже уменьшают кредитный риск на "Самолет". В свою очередь ранее в октябре первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что кредитная организация активно взаимодействует с испытывающей финансовые трудности девелоперской группой "Самолет". А в среду, зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщал, что Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера, а "финализацию сделки по улучшению финансового положения" компании планирует провести до конца текущего года.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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финансы, банки, бизнес, втб, сбербанк
Финансы, Банки, Бизнес, ВТБ, Сбербанк
10:18 30.10.2026 (обновлено: 10:29 30.10.2026)
 
ВТБ прокомментировал план финансового урегулирования для "Самолета"

Пьянов: конвертация долга "Самолета" в акции маловероятна

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Способ финансового оздоровления "Самолета" будет заключаться в нахождении сроков реструктуризации существующего долга, а конвертация долга в акции маловероятна, таким мнением поделился с журналистами первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов в России. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием. А в конце сентября девелоперская группа допустила технический дефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей.
"Конвертация долга в акции – маловероятное событие в силу того, что с 1 апреля 2027 года вступает новое регулирование, "штрафующее" банки за подобные вложения. По сути, способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга, нежели конвертации в акции", - заявил Пьянов.
Пьянов добавил, что ВТБ - второй по величине кредитор этой группы компаний с большим отрывом от первого кредитора по объему кредитования и кредитных лимитов.
"В действиях с этим застройщиком мы будем ориентироваться на позицию главного кредитора. Считаем, что "кейс" "Самолета" будет первым крупным – возможно, вообще первым... в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве", - продолжил он.
"Напомню, закон позволяет кредиторам, имеющим большинство, запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в нем других кредиторов. Поэтому мы полагаем, что статья 31.1 закона 127-ФЗ будет применена в отношении этой группы компаний", - отметил Пьянов.
Первый зампред добавил, что в ВТБ создано достаточно резервов, а также есть счета эскроу, которые тоже уменьшают кредитный риск на "Самолет".
В свою очередь ранее в октябре первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что кредитная организация активно взаимодействует с испытывающей финансовые трудности девелоперской группой "Самолет".
А в среду, зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщал, что Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера, а "финализацию сделки по улучшению финансового положения" компании планирует провести до конца текущего года.
 
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