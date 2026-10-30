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В ВТБ заявили о намерении продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года

В ВТБ заявили о намерении продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года - 30.10.2026, ПРАЙМ

В ВТБ заявили о намерении продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года

ВТБ сохраняет намерение продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:28+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет намерение продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Мы сохраняем намерение продать этот актив и закрыть сделку до конца года", - ответил он на вопрос о продаже агрокомплекса "Лабинский". "По состоянию на отчетную дату 30 сентября и на сегодняшнюю дату статус актива таков: подписанный "term sheet", который пока не завершился подписанием договора купли-продажи и по этому договору. Поэтому я и не называю этот актив выбывшим либо в отчетном периоде, либо после отчетной даты", - также сказал он. Также Пьянов добавил, что имя контрагента и суммы расчетов конфиденциальны. Ранее, в августе, первый зампред также сообщал, что ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца этого года. Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", в конце позапрошлого года. Банк тогда отмечал, что рассматривает сделку как инвестиционную и планирует в обозримый срок продать актив с прибылью. Затем, в апреле этого года, глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк планирует продать все свои сельскохозяйственные активы. Агрокомплекс "Лабинский" - многопрофильный холдинг, в сферу деятельности которого входит АПК и управление недвижимостью. Приоритетное направление - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, андрей костин, втб