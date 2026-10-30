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ВТБ и RWB финализируют сделку по WB-банку, заявил Пьянов

ВТБ и RWB финализируют сделку по WB-банку, заявил Пьянов - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ и RWB финализируют сделку по WB-банку, заявил Пьянов

ВТБ и RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) активно финализируют подготовку договора по покупке доли в WB-банке, сообщил журналистам первый зампред ВТБ | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:29+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ и RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) активно финализируют подготовку договора по покупке доли в WB-банке, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Чтобы осуществить сделку, нужно объявить допэмисию, которую одобрил наблюдательный совет и общее собрание акционеров. Само SPO начинается с объявления преимущественного права, если оно не происходит в первую неделю месяца, то маловероятно, что мы ее завершаем в этот месяц", - сказал он. "У сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки, которые нужно урегулировать и оформить юридически. Обычно этот процесс занимает продолжительное время. Сейчас стороны активно финализируют договор купли-продажи, этот договор имеет ряд взаимных гарантий, так что основной причиной отсрочки является договоротворчество", - пояснил Пьянов. Первый зампред также добавил, что ВТБ исходит из того, что сделка будет закрыта, допэмиссия объявлена и проведена, финтех-активы WB будут приобретены ВТБ. ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь. Объем привлечения оценивается в 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона, сообщал журналистам Пьянов.

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финансы, банки, рынок, втб