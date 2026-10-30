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Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил Пьянов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил Пьянов
Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил Пьянов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил Пьянов
Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в рамках конференц-колла с аналитиками. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:15+0300
2026-10-30T15:15+0300
финансы
банки
россия
втб
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в рамках конференц-колла с аналитиками. "Дополнительная эмиссия, которая будет производиться, материальным образом на достаточность капитала на групповом, консолидированном уровне или на соло уровне не повлияет, потому что, по сути, она проводится для приобретения финансовых активов и будет утилизирована этими приобретаемыми финансовыми активами... Мы коммуницируем и коммуницировали, что это не допэмиссия для увеличения достаточности, а допэмиссия для инвестирования в увеличение финансовой мощности, мощности по большей генерации прибыли через неорганическое развитие", - сказал он. Пьянов добавил, что параметры допэмиссии остаются неизменными - 87 рублей за акцию, по нижней границе диапазона в 300 миллиардов рублей. ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь. Объем привлечения оценивается в 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона, сообщал журналистам Пьянов.
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финансы, банки, россия, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ
15:15 30.10.2026
 
Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил Пьянов

Зампред ВТБ Пьянов: допэмиссия не повлияет на достаточность капитала банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Допэмиссия не повлияет на достаточность капитала ВТБ, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в рамках конференц-колла с аналитиками.
"Дополнительная эмиссия, которая будет производиться, материальным образом на достаточность капитала на групповом, консолидированном уровне или на соло уровне не повлияет, потому что, по сути, она проводится для приобретения финансовых активов и будет утилизирована этими приобретаемыми финансовыми активами... Мы коммуницируем и коммуницировали, что это не допэмиссия для увеличения достаточности, а допэмиссия для инвестирования в увеличение финансовой мощности, мощности по большей генерации прибыли через неорганическое развитие", - сказал он.
Пьянов добавил, что параметры допэмиссии остаются неизменными - 87 рублей за акцию, по нижней границе диапазона в 300 миллиардов рублей.
ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь. Объем привлечения оценивается в 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона, сообщал журналистам Пьянов.
 
ФинансыБанкиРОССИЯВТБ
 
 
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