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ВТБ готов принимать заявки по льготной ипотеке в Крыму и Севастополе - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ВТБ готов принимать заявки по льготной ипотеке в Крыму и Севастополе
ВТБ готов принимать заявки по льготной ипотеке в Крыму и Севастополе - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ готов принимать заявки по льготной ипотеке в Крыму и Севастополе
ВТБ готов принимать заявки по льготной программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:59+0300
2026-10-30T17:59+0300
недвижимость
бизнес
банки
крым
севастополь
втб
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ готов принимать заявки по льготной программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ готов принимать заявки по льготной программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе. Подать заявку можно через экосистему недвижимости М2 со 2 ноября, позже оформить ее можно будет и через другие каналы банка", - говорится в сообщении. Уточняется, что программа государственной поддержки ипотечных заемщиков в Крыму и Севастополе распространяется на покупку жилых помещений или апартаментов у застройщиков. Кредит можно оформить на сумму до 8 миллионов рублей с первоначальным взносом от 20,1%. "Ипотека остается одним из приоритетных направлений нашей работы в Крыму и Севастополе. Фиксируем высокий интерес к ней: за 9 месяцев этого года мы выдали 4,2 миллиарда рублей ипотечных кредитов на полуострове, в 1,5 раза больше, чем в прошлом году", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
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недвижимость, бизнес, банки, крым, севастополь, втб
Недвижимость, Бизнес, Банки, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, ВТБ
17:59 30.10.2026
 
ВТБ готов принимать заявки по льготной ипотеке в Крыму и Севастополе

ВТБ готов принимать заявки по льготной программе "Ипотека на новых территориях"

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ готов принимать заявки по льготной программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ готов принимать заявки по льготной программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе. Подать заявку можно через экосистему недвижимости М2 со 2 ноября, позже оформить ее можно будет и через другие каналы банка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программа государственной поддержки ипотечных заемщиков в Крыму и Севастополе распространяется на покупку жилых помещений или апартаментов у застройщиков. Кредит можно оформить на сумму до 8 миллионов рублей с первоначальным взносом от 20,1%.
"Ипотека остается одним из приоритетных направлений нашей работы в Крыму и Севастополе. Фиксируем высокий интерес к ней: за 9 месяцев этого года мы выдали 4,2 миллиарда рублей ипотечных кредитов на полуострове, в 1,5 раза больше, чем в прошлом году", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
 
НедвижимостьБизнесБанкиКРЫМСЕВАСТОПОЛЬВТБ
 
 
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