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Аналитики ждут, что ВВП еврозоны в III квартале вырос на 1,1% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Аналитики ждут, что ВВП еврозоны в III квартале вырос на 1,1%
Аналитики ждут, что ВВП еврозоны в III квартале вырос на 1,1% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут, что ВВП еврозоны в III квартале вырос на 1,1%
ВВП еврозоны, согласно первой, предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 1,1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,2%, полагают аналитики,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:16+0300
2026-10-30T08:17+0300
мировая экономика
германия
сша
евростат
destatis
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП еврозоны, согласно первой, предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 1,1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,2%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в пятницу, 30 октября, в 13.00 мск. В то же время Евростат опубликует данные об изменении уровня безработицы в еврозоне. Аналитики считают, что в сентябре показатель сохранился на уровне предыдущего месяца в 6,4%. В 11.55 мск федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в октябре остался на уровне сентября в 6,4%. В 12.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительную оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель в квартальном выражении вырос на 0,1%, а в годовом - на 1,1%. В 16.00 мск Destatis опубликует предварительную оценку годовой инфляции в стране в октябре. По мнению аналитиков, инфляция замедлилась до 3% с сентябрьских 3,3%. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 октября их число увеличилось на один, составив 460.
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мировая экономика, германия, сша, евростат, destatis
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Евростат, Destatis
08:16 30.10.2026 (обновлено: 08:17 30.10.2026)
 
Аналитики ждут, что ВВП еврозоны в III квартале вырос на 1,1%

Trading Economics: ВВП еврозоны в III квартале вырос на 1,1% в годовом выражении

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП еврозоны, согласно первой, предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 1,1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,2%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в пятницу, 30 октября, в 13.00 мск.
В то же время Евростат опубликует данные об изменении уровня безработицы в еврозоне. Аналитики считают, что в сентябре показатель сохранился на уровне предыдущего месяца в 6,4%.
В 11.55 мск федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в октябре остался на уровне сентября в 6,4%.
В 12.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительную оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель в квартальном выражении вырос на 0,1%, а в годовом - на 1,1%.
В 16.00 мск Destatis опубликует предварительную оценку годовой инфляции в стране в октябре. По мнению аналитиков, инфляция замедлилась до 3% с сентябрьских 3,3%.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 октября их число увеличилось на один, составив 460.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯСШАЕвростатDestatis
 
 
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