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ВВП Германии в III квартале вырос на 0,2%
ВВП Германии в III квартале вырос на 0,2% - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВВП Германии в III квартале вырос на 0,2%
ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в третьем квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:21+0300
2026-10-30T12:21+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в третьем квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,1%.Во втором квартале рост составлял 0,3%, в первом – 0,4%, в четвертом – вновь 0,3%, а во втором и третьем квартале прошлого года фиксировалась нулевая динамика, также следует из сообщения.В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 1,2% после роста на 1% во втором квартале и на 0,7% в первом квартале.При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,3% в годовом выражении после роста на 1% во втором квартале и на 0,8% в первом.
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мировая экономика, германия, ес
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС
ВВП Германии в III квартале вырос на 0,2%
Destatis: ВВП Германии в III квартале, предварительно, вырос на 0,2%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в третьем квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,1%.
Во втором квартале рост составлял 0,3%, в первом – 0,4%, в четвертом – вновь 0,3%, а во втором и третьем квартале прошлого года фиксировалась нулевая динамика, также следует из сообщения.
В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 1,2% после роста на 1% во втором квартале и на 0,7% в первом квартале.
При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,3% в годовом выражении после роста на 1% во втором квартале и на 0,8% в первом.