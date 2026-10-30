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ВВП Германии в III квартале вырос на 0,2%

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,2% - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,2%

ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в третьем квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:21+0300

2026-10-30T12:21+0300

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мировая экономика

германия

ес

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в третьем квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,1%.Во втором квартале рост составлял 0,3%, в первом – 0,4%, в четвертом – вновь 0,3%, а во втором и третьем квартале прошлого года фиксировалась нулевая динамика, также следует из сообщения.В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 1,2% после роста на 1% во втором квартале и на 0,7% в первом квартале.При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,3% в годовом выражении после роста на 1% во втором квартале и на 0,8% в первом.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, германия, ес