https://1prime.ru/20261030/vylov-874801338.html
Добыча лосося в России сократилась более чем в 1,5 раза
Добыча лосося в России сократилась более чем в 1,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Добыча лосося в России сократилась более чем в 1,5 раза
Вылов рыбы в России в текущем году в целом сократился на 3%, при этом сильнее всего упала добыча лосося - на 57,4% по сравнению с прошлым годом, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:39+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы в России в текущем году в целом сократился на 3%, при этом сильнее всего упала добыча лосося - на 57,4% по сравнению с прошлым годом, следует из оперативных данных ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно их данным, вылов всей рыбы в России с начала года составил 3,868 миллиона тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее. Наибольшее падение вылова фиксируется в категории лососевых - 99,2 тысячи тонн, или на 57,4% меньше, чем в прошлом году. Вылов трески сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом. В сегменте растущих позиций лидирует сельдь - ее добыча выросла на 37,3% по сравнению с прошлым годом. Данные Росрыболовства также свидетельствуют о сокращении вылова рыбы во всех рыбохозяйственных бассейнах. Так, в Азово-Черноморском бассейне он уменьшился на треть по сравнению с прошлым годом, а в Волжско-Каспийском - на 16,9%. В Западном и Дальневосточном бассейнах вылов сократился на 1,7%, а в Северном - на 0,1%.
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россия, промышленность, росрыболовство
РОССИЯ, Промышленность, Росрыболовство
Добыча лосося в России сократилась более чем в 1,5 раза
"Нацрыбресурс": добыча лосося в России сократилась на 57,4%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы в России в текущем году в целом сократился на 3%, при этом сильнее всего упала добыча лосося - на 57,4% по сравнению с прошлым годом, следует из оперативных данных ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно их данным, вылов всей рыбы в России с начала года составил 3,868 миллиона тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее. Наибольшее падение вылова фиксируется в категории лососевых - 99,2 тысячи тонн, или на 57,4% меньше, чем в прошлом году.
Вылов трески сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом.
В сегменте растущих позиций лидирует сельдь - ее добыча выросла на 37,3% по сравнению с прошлым годом.
Данные Росрыболовства также свидетельствуют о сокращении вылова рыбы во всех рыбохозяйственных бассейнах. Так, в Азово-Черноморском бассейне он уменьшился на треть по сравнению с прошлым годом, а в Волжско-Каспийском - на 16,9%.
В Западном и Дальневосточном бассейнах вылов сократился на 1,7%, а в Северном - на 0,1%.