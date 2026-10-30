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Добыча лосося в России сократилась более чем в 1,5 раза

Добыча лосося в России сократилась более чем в 1,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Добыча лосося в России сократилась более чем в 1,5 раза

Вылов рыбы в России в текущем году в целом сократился на 3%, при этом сильнее всего упала добыча лосося - на 57,4% по сравнению с прошлым годом, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:39+0300

2026-10-30T10:39+0300

2026-10-30T10:40+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы в России в текущем году в целом сократился на 3%, при этом сильнее всего упала добыча лосося - на 57,4% по сравнению с прошлым годом, следует из оперативных данных ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно их данным, вылов всей рыбы в России с начала года составил 3,868 миллиона тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее. Наибольшее падение вылова фиксируется в категории лососевых - 99,2 тысячи тонн, или на 57,4% меньше, чем в прошлом году. Вылов трески сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом. В сегменте растущих позиций лидирует сельдь - ее добыча выросла на 37,3% по сравнению с прошлым годом. Данные Росрыболовства также свидетельствуют о сокращении вылова рыбы во всех рыбохозяйственных бассейнах. Так, в Азово-Черноморском бассейне он уменьшился на треть по сравнению с прошлым годом, а в Волжско-Каспийском - на 16,9%. В Западном и Дальневосточном бассейнах вылов сократился на 1,7%, а в Северном - на 0,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, росрыболовство