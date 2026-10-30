Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/vyruchka-874789489.html
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%
Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:05+0300
2026-10-30T01:05+0300
технологии
бизнес
финансы
amazon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874789489.jpg?1793311552
ВАШИНГТОН, 30 окт – ПРАЙМ. Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и достигла 201,9 миллиарда долларов на фоне рекордных за пять лет темпов роста выручки облачного сегмента AWS, следует из финансового отчета компании. "Чистая выручка в третьем квартале выросла на 12% - до 201,9 миллиарда долларов по сравнению со 180,2 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. Без учета неблагоприятного влияния колебаний валютных курсов в размере 0,9 миллиарда долларов чистая выручка увеличилась на 13% по сравнению с третьим кварталом 2025 года", - говорится в отчете компании. При этом операционная прибыль компании подскочила на 61%, или до 28,1 миллиарда долларов, показав рекордную в истории Amazon маржу в 13,9%. Чистая прибыль при этом незначительно сократилась - до 20,7 миллиарда долларов, поскольку в третьем квартале прошлого года компания получила крупный разовый доход в 9,5 миллиарда долларов от своих вложений в разработчика ИИ Anthropic. согласно данным отчета. Главным драйвером стал облачный сегмент AWS, выручка которого выросла на 39,3% - до 46 миллиардов долларов, обновив максимум роста за пять лет. Глава компании Энди Ясси спрогнозировал сохранение темпов роста подразделения выше 40% в 2027 и 2028 годах, отмечается в отчете. В четвертом квартале Amazon ожидает выручку в пределах 240–247 миллиардов долларов, а суммарные капитальные затраты за весь 2026 год оценивает примерно в 220 миллиардов долларов на фоне инвестиций в центры обработки данных и ИИ, согласно отчету.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, финансы, amazon
Технологии, Бизнес, Финансы, Amazon
01:05 30.10.2026
 
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%

Выручка Amazon в III квартале выросла на 12% и достигла 201,9 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 окт – ПРАЙМ. Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и достигла 201,9 миллиарда долларов на фоне рекордных за пять лет темпов роста выручки облачного сегмента AWS, следует из финансового отчета компании.
"Чистая выручка в третьем квартале выросла на 12% - до 201,9 миллиарда долларов по сравнению со 180,2 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. Без учета неблагоприятного влияния колебаний валютных курсов в размере 0,9 миллиарда долларов чистая выручка увеличилась на 13% по сравнению с третьим кварталом 2025 года", - говорится в отчете компании.
При этом операционная прибыль компании подскочила на 61%, или до 28,1 миллиарда долларов, показав рекордную в истории Amazon маржу в 13,9%. Чистая прибыль при этом незначительно сократилась - до 20,7 миллиарда долларов, поскольку в третьем квартале прошлого года компания получила крупный разовый доход в 9,5 миллиарда долларов от своих вложений в разработчика ИИ Anthropic. согласно данным отчета.
Главным драйвером стал облачный сегмент AWS, выручка которого выросла на 39,3% - до 46 миллиардов долларов, обновив максимум роста за пять лет. Глава компании Энди Ясси спрогнозировал сохранение темпов роста подразделения выше 40% в 2027 и 2028 годах, отмечается в отчете.
В четвертом квартале Amazon ожидает выручку в пределах 240–247 миллиардов долларов, а суммарные капитальные затраты за весь 2026 год оценивает примерно в 220 миллиардов долларов на фоне инвестиций в центры обработки данных и ИИ, согласно отчету.
 
ТехнологииБизнесФинансыAmazon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала