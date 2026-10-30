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Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%

Выручка Amazon в III квартале выросла на 12% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%

Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T01:05+0300

2026-10-30T01:05+0300

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ВАШИНГТОН, 30 окт – ПРАЙМ. Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и достигла 201,9 миллиарда долларов на фоне рекордных за пять лет темпов роста выручки облачного сегмента AWS, следует из финансового отчета компании. "Чистая выручка в третьем квартале выросла на 12% - до 201,9 миллиарда долларов по сравнению со 180,2 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. Без учета неблагоприятного влияния колебаний валютных курсов в размере 0,9 миллиарда долларов чистая выручка увеличилась на 13% по сравнению с третьим кварталом 2025 года", - говорится в отчете компании. При этом операционная прибыль компании подскочила на 61%, или до 28,1 миллиарда долларов, показав рекордную в истории Amazon маржу в 13,9%. Чистая прибыль при этом незначительно сократилась - до 20,7 миллиарда долларов, поскольку в третьем квартале прошлого года компания получила крупный разовый доход в 9,5 миллиарда долларов от своих вложений в разработчика ИИ Anthropic. согласно данным отчета. Главным драйвером стал облачный сегмент AWS, выручка которого выросла на 39,3% - до 46 миллиардов долларов, обновив максимум роста за пять лет. Глава компании Энди Ясси спрогнозировал сохранение темпов роста подразделения выше 40% в 2027 и 2028 годах, отмечается в отчете. В четвертом квартале Amazon ожидает выручку в пределах 240–247 миллиардов долларов, а суммарные капитальные затраты за весь 2026 год оценивает примерно в 220 миллиардов долларов на фоне инвестиций в центры обработки данных и ИИ, согласно отчету.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, финансы, amazon