https://1prime.ru/20261030/vyruchka-874789489.html
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%
Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:05+0300
2026-10-30T01:05+0300
2026-10-30T01:05+0300
технологии
бизнес
финансы
amazon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874789489.jpg?1793311552
ВАШИНГТОН, 30 окт – ПРАЙМ. Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и достигла 201,9 миллиарда долларов на фоне рекордных за пять лет темпов роста выручки облачного сегмента AWS, следует из финансового отчета компании.
"Чистая выручка в третьем квартале выросла на 12% - до 201,9 миллиарда долларов по сравнению со 180,2 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. Без учета неблагоприятного влияния колебаний валютных курсов в размере 0,9 миллиарда долларов чистая выручка увеличилась на 13% по сравнению с третьим кварталом 2025 года", - говорится в отчете компании.
При этом операционная прибыль компании подскочила на 61%, или до 28,1 миллиарда долларов, показав рекордную в истории Amazon маржу в 13,9%. Чистая прибыль при этом незначительно сократилась - до 20,7 миллиарда долларов, поскольку в третьем квартале прошлого года компания получила крупный разовый доход в 9,5 миллиарда долларов от своих вложений в разработчика ИИ Anthropic. согласно данным отчета.
Главным драйвером стал облачный сегмент AWS, выручка которого выросла на 39,3% - до 46 миллиардов долларов, обновив максимум роста за пять лет. Глава компании Энди Ясси спрогнозировал сохранение темпов роста подразделения выше 40% в 2027 и 2028 годах, отмечается в отчете.
В четвертом квартале Amazon ожидает выручку в пределах 240–247 миллиардов долларов, а суммарные капитальные затраты за весь 2026 год оценивает примерно в 220 миллиардов долларов на фоне инвестиций в центры обработки данных и ИИ, согласно отчету.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, финансы, amazon
Технологии, Бизнес, Финансы, Amazon
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12%
Выручка Amazon в III квартале выросла на 12% и достигла 201,9 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 30 окт – ПРАЙМ. Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и облачного провайдера Amazon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и достигла 201,9 миллиарда долларов на фоне рекордных за пять лет темпов роста выручки облачного сегмента AWS, следует из финансового отчета компании.
"Чистая выручка в третьем квартале выросла на 12% - до 201,9 миллиарда долларов по сравнению со 180,2 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. Без учета неблагоприятного влияния колебаний валютных курсов в размере 0,9 миллиарда долларов чистая выручка увеличилась на 13% по сравнению с третьим кварталом 2025 года", - говорится в отчете компании.
При этом операционная прибыль компании подскочила на 61%, или до 28,1 миллиарда долларов, показав рекордную в истории Amazon маржу в 13,9%. Чистая прибыль при этом незначительно сократилась - до 20,7 миллиарда долларов, поскольку в третьем квартале прошлого года компания получила крупный разовый доход в 9,5 миллиарда долларов от своих вложений в разработчика ИИ Anthropic. согласно данным отчета.
Главным драйвером стал облачный сегмент AWS, выручка которого выросла на 39,3% - до 46 миллиардов долларов, обновив максимум роста за пять лет. Глава компании Энди Ясси спрогнозировал сохранение темпов роста подразделения выше 40% в 2027 и 2028 годах, отмечается в отчете.
В четвертом квартале Amazon ожидает выручку в пределах 240–247 миллиардов долларов, а суммарные капитальные затраты за весь 2026 год оценивает примерно в 220 миллиардов долларов на фоне инвестиций в центры обработки данных и ИИ, согласно отчету.