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Запорожская АЭС работает штатно, ситуация под контролем, заявил Лихачев - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Запорожская АЭС работает штатно, ситуация под контролем, заявил Лихачев
Запорожская АЭС работает штатно, ситуация под контролем, заявил Лихачев - 30.10.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС работает штатно, ситуация под контролем, заявил Лихачев
Запорожская атомная электростанция работает штатно, ситуация под контролем, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:41+0300
2026-10-30T18:41+0300
россия
алексей лихачев
всу
росатом
запорожская аэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874831855.jpg?1793374886
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция работает штатно, ситуация под контролем, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Дрон ВСУ в четверг атаковал сотрудника Запорожской АЭС, который ехал на работу на электросамокате, он погиб, сообщили ранее на станции. Комментируя произошедшее, Лихачев сообщил, что ВСУ ведут охоту за работниками ЗАЭС. "Станция тем не менее работает, вчера было более 1200 человек на объекте, все под контролем", - сказал Лихачев журналистам.
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россия, алексей лихачев, всу, росатом, запорожская аэс
РОССИЯ, Алексей Лихачев, ВСУ, Росатом, Запорожская АЭС
18:41 30.10.2026
 
Запорожская АЭС работает штатно, ситуация под контролем, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев заявил, что Запорожская АЭС работает штатно

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция работает штатно, ситуация под контролем, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Дрон ВСУ в четверг атаковал сотрудника Запорожской АЭС, который ехал на работу на электросамокате, он погиб, сообщили ранее на станции. Комментируя произошедшее, Лихачев сообщил, что ВСУ ведут охоту за работниками ЗАЭС.
"Станция тем не менее работает, вчера было более 1200 человек на объекте, все под контролем", - сказал Лихачев журналистам.
 
РОССИЯАлексей ЛихачевВСУРосатомЗапорожская АЭС
 
 
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