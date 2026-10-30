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Сестра погибшего на ЗАЭС инженера получила орден Мужества - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Сестра погибшего на ЗАЭС инженера получила орден Мужества
Сестра погибшего на ЗАЭС инженера получила орден Мужества - 30.10.2026, ПРАЙМ
Сестра погибшего на ЗАЭС инженера получила орден Мужества
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передал сестре главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего от... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:28+0300
2026-10-30T17:28+0300
симферополь
энергодар
запорожская область
сергей кириенко
владимир путин
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передал сестре главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего от удара дрона ВСУ, орден Мужества, сообщает пресс-служба атомной станции. Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Яковлева орденом Мужества. "В Симферополе первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко передал сестре Александра Яковлева орден Мужества, которым главный инженер Запорожской АЭС был награжден посмертно", - говорится в канале станции на платформе "Макс". В пресс-службе подчеркнули, что Яковлев посвятил свою жизнь атомной энергетике, был высококвалифицированным специалистом и пользовался заслуженным уважением коллег. По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель авто и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал другой работник станции. СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
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симферополь, энергодар, запорожская область, сергей кириенко, владимир путин, запорожская аэс, всу, ск рф
СИМФЕРОПОЛЬ, Энергодар, Запорожская область, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Запорожская АЭС, ВСУ, СК РФ
17:28 30.10.2026
 
Сестра погибшего на ЗАЭС инженера получила орден Мужества

Кириенко передал сестре главного инженера Запорожской АЭС орден Мужества

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передал сестре главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего от удара дрона ВСУ, орден Мужества, сообщает пресс-служба атомной станции.
Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Яковлева орденом Мужества.
"В Симферополе первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко передал сестре Александра Яковлева орден Мужества, которым главный инженер Запорожской АЭС был награжден посмертно", - говорится в канале станции на платформе "Макс".
В пресс-службе подчеркнули, что Яковлев посвятил свою жизнь атомной энергетике, был высококвалифицированным специалистом и пользовался заслуженным уважением коллег.
По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель авто и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал другой работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
 
СИМФЕРОПОЛЬЭнергодарЗапорожская областьСергей КириенкоВладимир ПутинЗапорожская АЭСВСУСК РФ
 
 
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