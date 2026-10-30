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Замбия может нарастить экспорт кофе в Россию - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Замбия может нарастить экспорт кофе в Россию
Замбия может нарастить экспорт кофе в Россию - 30.10.2026, ПРАЙМ
Замбия может нарастить экспорт кофе в Россию
Замбия видит интерес к первым партиям своего кофе на российском рынке и может нарастить эти поставки, рассказал РИА Новости первый секретарь посольства страны в | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:21+0300
2026-10-30T12:30+0300
бизнес
россия
москва
замбия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Замбия видит интерес к первым партиям своего кофе на российском рынке и может нарастить эти поставки, рассказал РИА Новости первый секретарь посольства страны в Москве Абин Мвинга в рамках замбийской экспозиции на саммите Россия-Африка. В разговоре на полях прошедшего саммита Россия-Африка он отметил, что Замбия в рамках своей программы развития стремится нарастить сельскохозяйственное производство, и в том числе в стране растет производство кофе. Небольшие партии уже попали и на российский рынок. "Мы оцениваем рынок, и реакция (потребителей в России на кофе Замбии - ред.) очень интригующая. Это дает нам возможность для наращивания поставок. Учитывая наши давние отношения, нам, вероятно, было бы несложно найти здесь нишу на рынке", - сказал дипломат. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости выступило информационным партнером саммита и форума.
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40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, замбия
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАМБИЯ
12:21 30.10.2026 (обновлено: 12:30 30.10.2026)
 
Замбия может нарастить экспорт кофе в Россию

Мвинга: Замбия может нарастить поставки своего кофе на российский рынок

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Замбия видит интерес к первым партиям своего кофе на российском рынке и может нарастить эти поставки, рассказал РИА Новости первый секретарь посольства страны в Москве Абин Мвинга в рамках замбийской экспозиции на саммите Россия-Африка.
В разговоре на полях прошедшего саммита Россия-Африка он отметил, что Замбия в рамках своей программы развития стремится нарастить сельскохозяйственное производство, и в том числе в стране растет производство кофе. Небольшие партии уже попали и на российский рынок.
"Мы оцениваем рынок, и реакция (потребителей в России на кофе Замбии - ред.) очень интригующая. Это дает нам возможность для наращивания поставок. Учитывая наши давние отношения, нам, вероятно, было бы несложно найти здесь нишу на рынке", - сказал дипломат.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости выступило информационным партнером саммита и форума.
 
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