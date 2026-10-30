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Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла
Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла - 30.10.2026, ПРАЙМ
Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла
Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла, рассказал РИА Новости начальник центра водных биоресурсов Полярного филиала "ВНИРО"... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T04:51+0300
2026-10-30T04:51+0300
2026-10-30T04:51+0300
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МУРМАНСК, 30 окт - ПРАЙМ. Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла, рассказал РИА Новости начальник центра водных биоресурсов Полярного филиала "ВНИРО" Алексей Стесько.
"Дополнительных мер регулирования требует морская камбала, запас которой в последнее десятилетия находился на высоком уровне, но в связи с интенсивным промыслом, превышающем расчетный устойчивый уровень, начал снижение. Дальнейшее увеличение промысловой нагрузки приведет к более существенному снижению биомассы камбалы", - сообщил ученый.
Он отметил, что уровень добычи камбалы необходимо снизить. Это касается как рекомендованного вылова при ведении промысла, так и разрешенного прилова при добыче тресковых пород.
В Баренцевом море обитает несколько видов камбаловых, а главным промысловым и гастрономическим видом является морская камбала. Это плоская рыба с ценным белым мясом. Благодаря высокому содержанию белка, омега-3 и низкой калорийности, камбала подходит для диетического и детского питания.
Специалисты утверждают, что употребление этой рыбы способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, поддерживает здоровье щитовидной железы и способствует нормализации обмена веществ. Ее можно жарить на сковороде или гриле, запекать в духовке, готовить на пару или использовать как основу для рыбных супов.
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промышленность, сельское хозяйство
Промышленность, Сельское хозяйство
Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла
Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла
МУРМАНСК, 30 окт - ПРАЙМ. Запасы камбалы в Баренцевом море истощаются из-за интенсивного промысла, рассказал РИА Новости начальник центра водных биоресурсов Полярного филиала "ВНИРО" Алексей Стесько.
"Дополнительных мер регулирования требует морская камбала, запас которой в последнее десятилетия находился на высоком уровне, но в связи с интенсивным промыслом, превышающем расчетный устойчивый уровень, начал снижение. Дальнейшее увеличение промысловой нагрузки приведет к более существенному снижению биомассы камбалы", - сообщил ученый.
Он отметил, что уровень добычи камбалы необходимо снизить. Это касается как рекомендованного вылова при ведении промысла, так и разрешенного прилова при добыче тресковых пород.
В Баренцевом море обитает несколько видов камбаловых, а главным промысловым и гастрономическим видом является морская камбала. Это плоская рыба с ценным белым мясом. Благодаря высокому содержанию белка, омега-3 и низкой калорийности, камбала подходит для диетического и детского питания.
Специалисты утверждают, что употребление этой рыбы способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, поддерживает здоровье щитовидной железы и способствует нормализации обмена веществ. Ее можно жарить на сковороде или гриле, запекать в духовке, готовить на пару или использовать как основу для рыбных супов.