https://1prime.ru/20261030/zavod-874805649.html
Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте
Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте
Россия обсуждает с Египтом возможность строительства завода по производству семян на территории африканской страны, есть потенциальный инвестор, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:45+0300
2026-10-30T11:45+0300
2026-10-30T11:45+0300
сельское хозяйство
промышленность
египет
африка
оксана лут
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874805649.jpg?1793349904
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Египтом возможность строительства завода по производству семян на территории африканской страны, есть потенциальный инвестор, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Вчера, например, с Египтом мы обсуждали возможность строительства семенного завода для подработки семян, которые выращиваются на территории Египта, для того, чтобы закрывать потребность уже в семенном материале самого Египта, и, возможно, дальнейший экспорт в ряд стран Африки", - сказал Лут. Она отметил, что есть инвестор - российская компания селекционер-семеновод, которая активно развивается на территории России. "У него большие семеноводческие комплексы, он готов вкладываться в Египет, в этот проект. Мы хотели бы при наличии договоренностей, при достижении договоренностей, его запустить", - добавила глава Минсельхоза. По ее словам, запуск такого проекта стал бы знаковым и позволил бы тиражировать его по всей территории Африки.
египет
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, промышленность, египет, африка, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, Промышленность, ЕГИПЕТ, АФРИКА, Оксана Лут, Минсельхоз
Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте
Минсельхоз: Россия обсуждает с Египтом возможность строительства семенного завода
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Египтом возможность строительства завода по производству семян на территории африканской страны, есть потенциальный инвестор, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"Вчера, например, с Египтом мы обсуждали возможность строительства семенного завода для подработки семян, которые выращиваются на территории Египта, для того, чтобы закрывать потребность уже в семенном материале самого Египта, и, возможно, дальнейший экспорт в ряд стран Африки", - сказал Лут.
Она отметил, что есть инвестор - российская компания селекционер-семеновод, которая активно развивается на территории России.
"У него большие семеноводческие комплексы, он готов вкладываться в Египет, в этот проект. Мы хотели бы при наличии договоренностей, при достижении договоренностей, его запустить", - добавила глава Минсельхоза.
По ее словам, запуск такого проекта стал бы знаковым и позволил бы тиражировать его по всей территории Африки.