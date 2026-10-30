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Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте
Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте
Россия обсуждает с Египтом возможность строительства завода по производству семян на территории африканской страны, есть потенциальный инвестор, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:45+0300
2026-10-30T11:45+0300
сельское хозяйство
промышленность
египет
африка
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Египтом возможность строительства завода по производству семян на территории африканской страны, есть потенциальный инвестор, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Вчера, например, с Египтом мы обсуждали возможность строительства семенного завода для подработки семян, которые выращиваются на территории Египта, для того, чтобы закрывать потребность уже в семенном материале самого Египта, и, возможно, дальнейший экспорт в ряд стран Африки", - сказал Лут. Она отметил, что есть инвестор - российская компания селекционер-семеновод, которая активно развивается на территории России. "У него большие семеноводческие комплексы, он готов вкладываться в Египет, в этот проект. Мы хотели бы при наличии договоренностей, при достижении договоренностей, его запустить", - добавила глава Минсельхоза. По ее словам, запуск такого проекта стал бы знаковым и позволил бы тиражировать его по всей территории Африки.
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сельское хозяйство, промышленность, египет, африка, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, Промышленность, ЕГИПЕТ, АФРИКА, Оксана Лут, Минсельхоз
11:45 30.10.2026
 
Россия обсуждает возможность строительства семенного завода в Египте

Минсельхоз: Россия обсуждает с Египтом возможность строительства семенного завода

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Египтом возможность строительства завода по производству семян на территории африканской страны, есть потенциальный инвестор, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"Вчера, например, с Египтом мы обсуждали возможность строительства семенного завода для подработки семян, которые выращиваются на территории Египта, для того, чтобы закрывать потребность уже в семенном материале самого Египта, и, возможно, дальнейший экспорт в ряд стран Африки", - сказал Лут.
Она отметил, что есть инвестор - российская компания селекционер-семеновод, которая активно развивается на территории России.
"У него большие семеноводческие комплексы, он готов вкладываться в Египет, в этот проект. Мы хотели бы при наличии договоренностей, при достижении договоренностей, его запустить", - добавила глава Минсельхоза.
По ее словам, запуск такого проекта стал бы знаковым и позволил бы тиражировать его по всей территории Африки.
 
Сельское хозяйствоПромышленностьЕГИПЕТАФРИКАОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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