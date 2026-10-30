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НСПК: льготы на проезд по QR-коду через "Макс" запустят в двух регионах
НСПК: льготы на проезд по QR-коду через "Макс" запустят в двух регионах - 30.10.2026, ПРАЙМ
НСПК: льготы на проезд по QR-коду через "Макс" запустят в двух регионах
Жители двух регионов России в ноябре смогут применять льготы при оплате поездок в транспорте по QR-коду через мини-приложение в мессенджере "Макс", сообщает... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:00+0300
2026-10-30T19:00+0300
2026-10-30T19:14+0300
бизнес
россия
башкирия
бурятия
нспк
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Жители двух регионов России в ноябре смогут применять льготы при оплате поездок в транспорте по QR-коду через мини-приложение в мессенджере "Макс", сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). "В первой половине ноября в рамках проекта "Моя карта "Мир" жители Башкирии и Бурятии смогут применять льготы при оплате поездок в транспорте по QR-коду через мини-приложение НСПК в мессенджере "Макс", - рассказал заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин, слова которого приводятся в сообщении компании. По его словам, в мини-приложении предусмотрена авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации, что позволяет системе автоматически понимать, имеет ли человек право льготного проезда, применять скидку и списывать с карты нужную сумму. "Льготникам достаточно зарегистрироваться на портале "Госуслуг" и авторизоваться в мини-приложении в национальном мессенджере", - пояснил он. "Ожидаем, что к скорому времени к проекту подключится еще несколько регионов, и масштабирование продолжится", - заключил Потанин. С 1 октября жители Башкирии первыми в России получили возможность использовать карту "Мир" для оплаты льготного проезда в общественном транспорте вместо традиционного проездного. Проект "Моя карта "Мир" подразумевает, что по картам платежной системы "Мир" граждане смогут получать любые льготы: как федеральные, так и региональные. Кроме того, бизнес сможет также подключиться к проекту и предлагать собственные программы для определенных льготников. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт, а доля карты в России в объеме всех операций составляет 75%.
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Бизнес, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Бурятия, НСПК
НСПК: льготы на проезд по QR-коду через "Макс" запустят в двух регионах
В ноябре жители двух регионов смогут оплачивать проезд с льготами через "Макс"
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Жители двух регионов России в ноябре смогут применять льготы при оплате поездок в транспорте по QR-коду через мини-приложение в мессенджере "Макс", сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
"В первой половине ноября в рамках проекта "Моя карта "Мир" жители Башкирии и Бурятии смогут применять льготы при оплате поездок в транспорте по QR-коду через мини-приложение НСПК в мессенджере "Макс", - рассказал заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин, слова которого приводятся в сообщении компании.
По его словам, в мини-приложении предусмотрена авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации, что позволяет системе автоматически понимать, имеет ли человек право льготного проезда, применять скидку и списывать с карты нужную сумму.
"Льготникам достаточно зарегистрироваться на портале "Госуслуг" и авторизоваться в мини-приложении в национальном мессенджере", - пояснил он.
"Ожидаем, что к скорому времени к проекту подключится еще несколько регионов, и масштабирование продолжится", - заключил Потанин.
С 1 октября жители Башкирии первыми в России получили возможность использовать карту "Мир" для оплаты льготного проезда в общественном транспорте вместо традиционного проездного.
Проект "Моя карта "Мир" подразумевает, что по картам платежной системы "Мир" граждане смогут получать любые льготы: как федеральные, так и региональные. Кроме того, бизнес сможет также подключиться к проекту и предлагать собственные программы для определенных льготников.
НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт, а доля карты в России в объеме всех операций составляет 75%.