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Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года
Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года - 30.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года
Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из | 30.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 100,23 доллара, или на 2,49% - до 3931,17 доллара за тройскую унцию. Значение впервые с 5 ноября 2025 года опустилось ниже 3950 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,72% - до 49,42 доллара за унцию. С начала октября стоимость золота опустилась на 5,8%, по итогам сентября металл подешевел на 6,6%. По словам аналитиков, давление на котировки оказывают последние данные по ВВП США, рост которого в третьем квартале оказался сильнее прогнозов, а также ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). "Цены на золото оказались под влиянием двух факторов: данные по ВВП США, которые оказались лучше ожиданий, а также рост цен на нефть, оказывающий давление на ФРС в вопросе повышения процентных ставок", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Серебро также готовится завершить второй подряд месяц снижением стоимости. С начала октября металл подешевел почти на 18%, а в сентябре его цена опустилась почти на 10%.
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рынок, сша, comex, ubs
Рынок, США, Comex, UBS
17:18 30.10.2026
 
Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года

Цена на золото опустилась ниже $3931,17 впервые с ноября 2025 года

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 100,23 доллара, или на 2,49% - до 3931,17 доллара за тройскую унцию. Значение впервые с 5 ноября 2025 года опустилось ниже 3950 долларов.
Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,72% - до 49,42 доллара за унцию.
С начала октября стоимость золота опустилась на 5,8%, по итогам сентября металл подешевел на 6,6%. По словам аналитиков, давление на котировки оказывают последние данные по ВВП США, рост которого в третьем квартале оказался сильнее прогнозов, а также ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
"Цены на золото оказались под влиянием двух факторов: данные по ВВП США, которые оказались лучше ожиданий, а также рост цен на нефть, оказывающий давление на ФРС в вопросе повышения процентных ставок", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Серебро также готовится завершить второй подряд месяц снижением стоимости. С начала октября металл подешевел почти на 18%, а в сентябре его цена опустилась почти на 10%.
 
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