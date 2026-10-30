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Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года

Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года - 30.10.2026, ПРАЙМ

Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года

Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 100,23 доллара, или на 2,49% - до 3931,17 доллара за тройскую унцию. Значение впервые с 5 ноября 2025 года опустилось ниже 3950 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,72% - до 49,42 доллара за унцию. С начала октября стоимость золота опустилась на 5,8%, по итогам сентября металл подешевел на 6,6%. По словам аналитиков, давление на котировки оказывают последние данные по ВВП США, рост которого в третьем квартале оказался сильнее прогнозов, а также ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). "Цены на золото оказались под влиянием двух факторов: данные по ВВП США, которые оказались лучше ожиданий, а также рост цен на нефть, оказывающий давление на ФРС в вопросе повышения процентных ставок", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Серебро также готовится завершить второй подряд месяц снижением стоимости. С начала октября металл подешевел почти на 18%, а в сентябре его цена опустилась почти на 10%.

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