https://1prime.ru/20261030/zoloto-874827244.html
Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года
Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года - 30.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года
Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:18+0300
2026-10-30T17:18+0300
2026-10-30T17:18+0300
рынок
сша
comex
ubs
https://img.cdn1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 100,23 доллара, или на 2,49% - до 3931,17 доллара за тройскую унцию. Значение впервые с 5 ноября 2025 года опустилось ниже 3950 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,72% - до 49,42 доллара за унцию. С начала октября стоимость золота опустилась на 5,8%, по итогам сентября металл подешевел на 6,6%. По словам аналитиков, давление на котировки оказывают последние данные по ВВП США, рост которого в третьем квартале оказался сильнее прогнозов, а также ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). "Цены на золото оказались под влиянием двух факторов: данные по ВВП США, которые оказались лучше ожиданий, а также рост цен на нефть, оказывающий давление на ФРС в вопросе повышения процентных ставок", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Серебро также готовится завершить второй подряд месяц снижением стоимости. С начала октября металл подешевел почти на 18%, а в сентябре его цена опустилась почти на 10%.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, comex, ubs
Стоимость золота обновила минимумы с ноября 2025 года
Цена на золото опустилась ниже $3931,17 впервые с ноября 2025 года
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу обновляет минимумы с ноября 2025 года, драгоценный металл также готовится завершить второй подряд месяц в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
опускалась на 100,23 доллара, или на 2,49% - до 3931,17 доллара за тройскую унцию. Значение впервые с 5 ноября 2025 года опустилось ниже 3950 долларов.
Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,72% - до 49,42 доллара за унцию.
С начала октября стоимость золота опустилась на 5,8%, по итогам сентября металл подешевел на 6,6%. По словам аналитиков, давление на котировки оказывают последние данные по ВВП США
, рост которого в третьем квартале оказался сильнее прогнозов, а также ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
"Цены на золото оказались под влиянием двух факторов: данные по ВВП США, которые оказались лучше ожиданий, а также рост цен на нефть, оказывающий давление на ФРС в вопросе повышения процентных ставок", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS
Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Серебро также готовится завершить второй подряд месяц снижением стоимости. С начала октября металл подешевел почти на 18%, а в сентябре его цена опустилась почти на 10%.