https://1prime.ru/20261030/zoloto-874835510.html
Цена на золото опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию - 30.10.2026, ПРАЙМ
Цена на золото опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото ускорила снижение до более чем 3%, показатель впервые с начала октября прошлого года опустился ниже 3900 долларов за тройскую унцию,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:17+0300
2026-10-30T20:17+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото ускорила снижение до более чем 3%, показатель впервые с начала октября прошлого года опустился ниже 3900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 20.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 131,15 доллара, или на 3,25% - до 3900,25 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 3 октября 2025 года опускался ниже 3900 долларов.
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рынок, торги, comex
Цена на золото опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию впервые с октября 2025 года
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото ускорила снижение до более чем 3%, показатель впервые с начала октября прошлого года опустился ниже 3900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 131,15 доллара, или на 3,25% - до 3900,25 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 3 октября 2025 года опускался ниже 3900 долларов.