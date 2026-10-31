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Названы скрытые расходы при владении электромобилем зимой - 31.10.2026, ПРАЙМ
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Названы скрытые расходы при владении электромобилем зимой
Названы скрытые расходы при владении электромобилем зимой - 31.10.2026, ПРАЙМ
Названы скрытые расходы при владении электромобилем зимой
Российский парк электрокаров и подзаряжаемых гибридов растет стремительными темпами: по итогам 2025 года на учете в стране стояло 164 тысячи таких машин — в 7,8 | 31.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-31T02:02+0300
2026-10-31T02:02+0300
эксклюзив
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российский парк электрокаров и подзаряжаемых гибридов растет стремительными темпами: по итогам 2025 года на учете в стране стояло 164 тысячи таких машин — в 7,8 раза больше, чем в 2021-м. В 2026-м тренд усилился: продажи новых электромобилей в первом полугодии выросли почти вдвое. Однако, как рассказал агентству "Прайм" специалист производителя моторных масел Cupper Евгений Константинов, экономия на бензине и моторном масле не означает, что содержание "электрички" обходится дешевле традиционного авто. Особенно зимой.Многие покупатели ошибочно полагают, что электромобилю не требуется обслуживание. На деле в машине остаются трансмиссия, система охлаждения батареи и тормоза, которым также нужны специализированные жидкости."В современных конструкциях электродвигатель часто встроен прямо в трансмиссионный узел — такие моторы называют "мокрыми". Они требуют масла с жестким набором характеристик: оно должно быть абсолютным диэлектриком, не накапливать статическое электричество, отводить тепло и быть химически нейтральным к меди", - говорит Константинов.Кроме того, электрокарам нужны специальные антифризы для тяговых батарей. Литиевые аккумуляторы при перегреве могут загореться, поэтому система терморегуляции работает постоянно, а охлаждающие жидкости не должны проводить ток. Поэтому, по словам эксперта, ремонт и обслуживание "электричек" требуют высокой квалификации: обычные гаражные сервисы часто отказываются от таких машин из-за риска короткого замыкания и пожара.Летом 2026 года средний чек на ремонт и обслуживание популярных гибридов составил 8447 рублей, электромобилей — 4945 рублей, а машин с ДВС — 13,2 тысячи рублей. При этом масло в электрокаре меняют реже (60–100 тысяч км. против 8–15 тысяч км.), но сами специализированные жидкости стоят дороже, а запчасти — как правило, дороже аналогов для бюджетных авто с ДВС.Отдельный вопрос — зимняя эксплуатация. В холодное время года запас хода электрокара сокращается минимум на 20% из-за интенсивного обогрева салона и батареи. На федеральных трассах число зарядных станций растет, но в некоторых регионах, особенно в Сибири, расстояния между ними достигают сотен километров, а на региональных дорогах их может не быть вовсе. Если серьезная поломка произойдет на трассе в мороз, автомобиль рискует превратиться в неподвижный "ледяной кирпич", который не сдвинуть без эвакуатора.Владение электромобилем идеально подходит тем, кто живет в частном доме на окраине города и может каждую ночь заряжать машину от домашней розетки — тогда владелец почти не зависит от внешних факторов. Для городской и пригородной езды при стабильном доступе к зарядке это отличный и экономичный вариант. "Однако дальние путешествия и зимняя эксплуатация пока сопряжены с дополнительными расходами и техническими нюансами, поэтому пересаживаться на "электричку" стоит взвешенно", - заключает Константинов.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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эксклюзив, бизнес, китайские авто
Эксклюзив, Бизнес, китайские авто
02:02 31.10.2026
 
Названы скрытые расходы при владении электромобилем зимой

Автоэксперт: на зимних трассах "электричка" может превратится в ледяной кирпич

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российский парк электрокаров и подзаряжаемых гибридов растет стремительными темпами: по итогам 2025 года на учете в стране стояло 164 тысячи таких машин — в 7,8 раза больше, чем в 2021-м. В 2026-м тренд усилился: продажи новых электромобилей в первом полугодии выросли почти вдвое. Однако, как рассказал агентству "Прайм" специалист производителя моторных масел Cupper Евгений Константинов, экономия на бензине и моторном масле не означает, что содержание "электрички" обходится дешевле традиционного авто. Особенно зимой.
Многие покупатели ошибочно полагают, что электромобилю не требуется обслуживание. На деле в машине остаются трансмиссия, система охлаждения батареи и тормоза, которым также нужны специализированные жидкости.
"В современных конструкциях электродвигатель часто встроен прямо в трансмиссионный узел — такие моторы называют "мокрыми". Они требуют масла с жестким набором характеристик: оно должно быть абсолютным диэлектриком, не накапливать статическое электричество, отводить тепло и быть химически нейтральным к меди", - говорит Константинов.
Кроме того, электрокарам нужны специальные антифризы для тяговых батарей. Литиевые аккумуляторы при перегреве могут загореться, поэтому система терморегуляции работает постоянно, а охлаждающие жидкости не должны проводить ток. Поэтому, по словам эксперта, ремонт и обслуживание "электричек" требуют высокой квалификации: обычные гаражные сервисы часто отказываются от таких машин из-за риска короткого замыкания и пожара.
Летом 2026 года средний чек на ремонт и обслуживание популярных гибридов составил 8447 рублей, электромобилей — 4945 рублей, а машин с ДВС — 13,2 тысячи рублей. При этом масло в электрокаре меняют реже (60–100 тысяч км. против 8–15 тысяч км.), но сами специализированные жидкости стоят дороже, а запчасти — как правило, дороже аналогов для бюджетных авто с ДВС.
Отдельный вопрос — зимняя эксплуатация. В холодное время года запас хода электрокара сокращается минимум на 20% из-за интенсивного обогрева салона и батареи. На федеральных трассах число зарядных станций растет, но в некоторых регионах, особенно в Сибири, расстояния между ними достигают сотен километров, а на региональных дорогах их может не быть вовсе. Если серьезная поломка произойдет на трассе в мороз, автомобиль рискует превратиться в неподвижный "ледяной кирпич", который не сдвинуть без эвакуатора.
Продажи подержанных электрокаров в России выросли почти в полтора раза
29 июля, 14:17
Владение электромобилем идеально подходит тем, кто живет в частном доме на окраине города и может каждую ночь заряжать машину от домашней розетки — тогда владелец почти не зависит от внешних факторов. Для городской и пригородной езды при стабильном доступе к зарядке это отличный и экономичный вариант. "Однако дальние путешествия и зимняя эксплуатация пока сопряжены с дополнительными расходами и техническими нюансами, поэтому пересаживаться на "электричку" стоит взвешенно", - заключает Константинов.
 
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