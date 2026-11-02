Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/adnoc--874869365.html
ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab
ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab - 02.11.2026, ПРАЙМ
ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приняла окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:48+0300
2026-11-02T16:48+0300
газ
оаэ
абу-даби
adnoc
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874869365.jpg?1793627326
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приняла окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab, следует из пресс-релиза компании. "ADNOC сегодня объявила на ADIPEC о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab в Абу-Даби, что способствует реализации ее комплексной глобальной стратегии развития газовой отрасли и открывает новый источник надежной энергии для внутреннего и международного рынков", - говорится в сообщении. Ожидается, что с 2029 года в течение 25 лет проект позволит поставлять 345 миллионов кубических футов газа в сутки (9,8 миллиона кубометров), а в дальнейшем - 1 миллиард кубических футов (28,3 миллиона кубометров) в сутки. Газ будет перерабатываться на месте и поступать в газовую сеть ОАЭ через новую трубопроводную инфраструктуру. Это будет способствовать экономическому и промышленному росту ОАЭ, а также реализации планов ADNOC по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), отмечает компания. ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ.
оаэ
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, оаэ, абу-даби, adnoc
Газ, ОАЭ, Абу-Даби, ADNOC
16:48 02.11.2026
 
ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab

ADNOC приняла окончательное инвестрешение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приняла окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab, следует из пресс-релиза компании.
"ADNOC сегодня объявила на ADIPEC о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab в Абу-Даби, что способствует реализации ее комплексной глобальной стратегии развития газовой отрасли и открывает новый источник надежной энергии для внутреннего и международного рынков", - говорится в сообщении.
Ожидается, что с 2029 года в течение 25 лет проект позволит поставлять 345 миллионов кубических футов газа в сутки (9,8 миллиона кубометров), а в дальнейшем - 1 миллиард кубических футов (28,3 миллиона кубометров) в сутки. Газ будет перерабатываться на месте и поступать в газовую сеть ОАЭ через новую трубопроводную инфраструктуру.
Это будет способствовать экономическому и промышленному росту ОАЭ, а также реализации планов ADNOC по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), отмечает компания.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ.
 
ГазОАЭАбу-ДабиADNOC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала