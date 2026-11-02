https://1prime.ru/20261102/adnoc--874869365.html

ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab

ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab - 02.11.2026, ПРАЙМ

ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приняла окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:48+0300

2026-11-02T16:48+0300

2026-11-02T16:48+0300

газ

оаэ

абу-даби

adnoc

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874869365.jpg?1793627326

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приняла окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab, следует из пресс-релиза компании. "ADNOC сегодня объявила на ADIPEC о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab в Абу-Даби, что способствует реализации ее комплексной глобальной стратегии развития газовой отрасли и открывает новый источник надежной энергии для внутреннего и международного рынков", - говорится в сообщении. Ожидается, что с 2029 года в течение 25 лет проект позволит поставлять 345 миллионов кубических футов газа в сутки (9,8 миллиона кубометров), а в дальнейшем - 1 миллиард кубических футов (28,3 миллиона кубометров) в сутки. Газ будет перерабатываться на месте и поступать в газовую сеть ОАЭ через новую трубопроводную инфраструктуру. Это будет способствовать экономическому и промышленному росту ОАЭ, а также реализации планов ADNOC по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), отмечает компания. ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ.

оаэ

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, оаэ, абу-даби, adnoc