ADNOC приняла решение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab
ADNOC приняла окончательное инвестрешение по проекту разработки месторождения Ruwais Diyab
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приняла окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab, следует из пресс-релиза компании.
"ADNOC сегодня объявила на ADIPEC о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту разработки месторождения нетрадиционного газа Ruwais Diyab в Абу-Даби, что способствует реализации ее комплексной глобальной стратегии развития газовой отрасли и открывает новый источник надежной энергии для внутреннего и международного рынков", - говорится в сообщении.
Ожидается, что с 2029 года в течение 25 лет проект позволит поставлять 345 миллионов кубических футов газа в сутки (9,8 миллиона кубометров), а в дальнейшем - 1 миллиард кубических футов (28,3 миллиона кубометров) в сутки. Газ будет перерабатываться на месте и поступать в газовую сеть ОАЭ через новую трубопроводную инфраструктуру.
Это будет способствовать экономическому и промышленному росту ОАЭ, а также реализации планов ADNOC по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), отмечает компания.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ.