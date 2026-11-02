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В АЭИ назвали перспективные направления российского экспорта
В АЭИ назвали перспективные направления российского экспорта - 02.11.2026, ПРАЙМ
В АЭИ назвали перспективные направления российского экспорта
Одним из перспективных направлений российского экспорта становятся цифровые технологии, спрос на которые наблюдается в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:01+0300
2026-11-02T16:01+0300
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технологии
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ближний восток
латинская америка
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Одним из перспективных направлений российского экспорта становятся цифровые технологии, спрос на которые наблюдается в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, сообщила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.
"Продукция за пределами традиционного топливно-энергетического сектора становится отдельным источником экспортной выручки России. Среди наиболее интересных экспортных направлений наряду с машиностроением, химической промышленностью, продукцией агропромышленного комплекса становятся российские цифровые технологии... Спрос на них формируется в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки", - сказала она в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026".
По ее словам, наиболее перспективные продукты – это системы информационной и кибербезопасности, финансовые технологии, компьютерное зрение, облачные сервисы, промышленное программное обеспечение и решения для цифровизации государственных услуг.
Например, по данным Банка России, приведенным ассоциацией "Руссофт", экспорт компьютерных услуг в 2025 году увеличился на 14,8%, до 2,1 миллиарда долларов, добавила собеседница агентства.
Важное преимущество программных продуктов заключается в возможности масштабирования без необходимости организовывать физические поставки оборудования, хотя для работы с крупными заказчиками могут потребоваться локализация, сертификация и поддержка на месте, уточнила вице-президент АЭИ.
Отдельную категорию составляют сложные технологические решения, поставки которых предполагают длительное сотрудничество с заказчиком, заключила Заседатель.
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технологии, россия, азия, ближний восток, латинская америка, снг, банк россии, руссофт
Технологии, РОССИЯ, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, СНГ, Банк России, Руссофт
В АЭИ назвали перспективные направления российского экспорта
АЭИ назвала цифровые технологии одним из перспективных направлений экспорта России
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Одним из перспективных направлений российского экспорта становятся цифровые технологии, спрос на которые наблюдается в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, сообщила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.
"Продукция за пределами традиционного топливно-энергетического сектора становится отдельным источником экспортной выручки России. Среди наиболее интересных экспортных направлений наряду с машиностроением, химической промышленностью, продукцией агропромышленного комплекса становятся российские цифровые технологии... Спрос на них формируется в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки", - сказала она в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026".
По ее словам, наиболее перспективные продукты – это системы информационной и кибербезопасности, финансовые технологии, компьютерное зрение, облачные сервисы, промышленное программное обеспечение и решения для цифровизации государственных услуг.
Например, по данным Банка России, приведенным ассоциацией "Руссофт", экспорт компьютерных услуг в 2025 году увеличился на 14,8%, до 2,1 миллиарда долларов, добавила собеседница агентства.
Важное преимущество программных продуктов заключается в возможности масштабирования без необходимости организовывать физические поставки оборудования, хотя для работы с крупными заказчиками могут потребоваться локализация, сертификация и поддержка на месте, уточнила вице-президент АЭИ.
Отдельную категорию составляют сложные технологические решения, поставки которых предполагают длительное сотрудничество с заказчиком, заключила Заседатель.