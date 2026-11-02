https://1prime.ru/20261102/aeroflot-874853957.html

"Аэрофлот" скорректировал чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 43,1%

"Аэрофлот" скорректировал чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 43,1% - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" скорректировал чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 43,1%

Скорректированная чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за январь-сентябрь составила 14,7 миллиарда рублей, на 43,1% меньше, чем годом ранее, следует из... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:16+0300

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россия

аэрофлот

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за январь-сентябрь составила 14,7 миллиарда рублей, на 43,1% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения компании. "Скорректированная прибыль… 9 месяцев 2026 года - 14,7 миллиарда рублей, 9 месяцев 2025 года - 25,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. При этом показатель скорректированной чистой прибыли за третий квартал 2026 года показал рост на 61,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года и составил 16,2 миллиарда рублей. "Выручка за девять месяцев 2026 года составила 613,4 млрд руб., увеличившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на фоне роста производственных показателей, несмотря на вынужденные отмены ряда рейсов, в том числе в результате временных ограничений на использование воздушного пространства", - отметили в "Аэрофлоте". Пассажирооборот компании вырос на 5,5%, а на международных рейсах - на 22,9%. Это связано с открытием новых направлений и перераспределением флота на более протяженные маршруты. Основными факторами роста себестоимости продаж, которая за девять месяцев 2026 года выросла на 12,2%, стали увеличение расходов на авиаГСМ, а также расходы на персонал и наземное обслуживание воздушных судов. В то же время расходы на техническое обслуживание и ремонт снизились на 10,9%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аэрофлот